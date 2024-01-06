Более чем в 20 штатах США требуют не допускать Трампа к участию в выборах

Более чем в 20 штатах США американцы массово подают иски в суд по недопущению экспрезидента Дональда Трампа к участию в выборах в этом году.

Что известно о массовых попытках американцев не допустить Трампа к участию в выборах

Отмечается, что иски по недопущению Трампа к участию в выборах были отклонены в 14 штатах, однако еще в 20 штатах этот вопрос находится на рассмотрении.

Журналисты издания отмечают, что иски об обжаловании кандидатуры Трампа на участие в президентских выборах подавались в 34 штатах.

При этом значительное большинство поданных исков либо было обжаловано судом, либо вообще не рассматривалось.

Кроме штатов Колорадо и Мэн, запретивших 45 президенту США участвовать в первоначальных выборах, еще по крайней мере в 20 штатах этот вопрос остается нерешенным.

Что известно о конкуренте Трампа от Республиканской партии

Один из претендентов на участие в президентских выборах от Республиканской партии Вивек Рамасвами не публично обещает вывести США из состава НАТО в случае избрания президентом.

Журналисты издания Politico ссылаются на три источника, которые лично слышали подобные заявления Рамасвами.

Рамасвами находится в первой четверке по популярности среди поклонников республиканцев.

В октябре прошлого года сказал этому же изданию, что идея выхода США из НАТО "умна", но не поддержала идею выхода Соединенных Штатов из Альянса.

Впрочем, кандидат от республиканцев, который также предлагал вывести США из ООН в частной жизни, придерживается мнения, что уже давно пора вывести США из НАТО.

Отвечая на вопрос об этих его непубличных комментариях, спикер кампании кандидата в президенты Триша Маклафлин отказалась прямо комментировать, что тот будет делать в отношении Альянса, но не отрицала позицию Рамасвами.

Вовек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют своих обязательств по военным инвестициям, и при необходимости пересмотрят нашу собственную поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск большого конфликта с РФ, отмечает Маклафлин. Поделиться

Рамасвами не единственный республиканский кандидат, настороженно относящийся к НАТО.

Фаворит на номинацию от партии Дональд Трамп во время своего президентства обсуждал возможность выхода США из Альянса и, возможно, сделает это, если вернется в Овальный кабинет.