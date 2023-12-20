Трампу снова запретили участвовать в президентских выборах

Верховный суд американского штата Колорадо объявил свое официальное решение касательно исключения скандального республиканца Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США.

Трамп рискует окончательно выбыть из президентской гонки

По словам представителей суда, такое решение решили принять из-за роли бывшего главы государства в событиях 6 января 2021 года.

Как известно, именно тогда его сторонники проникли в Капитолий, поскольку хотели оспорить результаты президентских выборов, согласно которым победил Джо Байден.

Это судебное решение сделало Дональда Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого признали не имеющим права возглавлять Белый дом, согласно положению Конституции, которое крайне редко используют и запрещает должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании" , занимать официальные посты. Поделиться

За принятие этого решения выступили четыре судьи, а трое с ним не согласились.

Однако все-таки было объявлено, что Конституция США не разрешает кандидату на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли "в подстрекательстве к насилию против правительства США".

Почему у Трампа еще остается шанс снова возглавить Белый дом

Что важно понимать, новое постановление Верховного суда распространяется исключительно на республиканские праймериз в штате Колорадо, которые запланированы на 5 марта, однако это решение, возможно, также повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.

Команда скандального республиканца считает решение суда ошибочным и недемократическим, а также обещает его обжаловать в Верховном суде США.

Стоит обратить внимание на то, что несколько предыдущих попыток вычеркнуть Трампа из избирательного бюллетеня в других штатах не были успешными.