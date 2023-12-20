Трампу знову заборонили брати участь у президентських виборах

Верховний суд американського штату Колорадо оголосив своє офіційне рішення щодо вилучення скандального республіканця Дональда Трампа зі списку кандидатів на посаду президента США.

Трамп ризикикує остаточно вибути з президентської гонки

За словами представників суду, таке рішення вирішили ухвалити через роль колишнього глави держави у подіях 6 січня 2021 року.

Як відомо, саме тоді його прихильники проникли у Капітолій, оскільки хотіли оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права очолювати Білий дім, згідно з положенням Конституції, яке вкрай рідко використовують і яке забороняє посадовим особам, які брали участь у "заколоті або повстанні", обіймати офіційні пости. Поширити

За ухвалення цього рішення виступили четверо суддів, а троє з ним не погодилися.

Однак все-таки було оголошено, що Конституція США не дозволяє кандидату на висунення від Республіканської партії 2024 року з'являтися у виборчому бюлетені через його роль "у підбурюванні до насильства проти уряду США".

Чому у Трампа ще залишається шанс знову очолити Білий дім

Що важливо розуміти, нова постанова Верховного суду поширюється винятково на республіканські праймеріз у штаті Колорадо, які заплановані 5 березня, однак це рішення, цілком можливо, також вплине на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада.

Команда скандального республіканця вважає рішення суду помилковим і недемократичним, а також обіцяє його оскаржити у Верховному суді США.

Варто звернути увагу на те, що декілька попередніх спроб викреслити Трампа з виборчого бюлетеня в інших штатах не були успішними.