Трампу знову заборонили брати участь у президентських виборах

Верховний суд американського штату Колорадо оголосив своє офіційне рішення щодо вилучення скандального республіканця Дональда Трампа зі списку кандидатів на посаду президента США.
Трамп ризикикує остаточно вибути з президентської гонки
За словами представників суду, таке рішення вирішили ухвалити через роль колишнього глави держави у подіях 6 січня 2021 року.
Як відомо, саме тоді його прихильники проникли у Капітолій, оскільки хотіли оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден.
За ухвалення цього рішення виступили четверо суддів, а троє з ним не погодилися.
Однак все-таки було оголошено, що Конституція США не дозволяє кандидату на висунення від Республіканської партії 2024 року з'являтися у виборчому бюлетені через його роль "у підбурюванні до насильства проти уряду США".
Чому у Трампа ще залишається шанс знову очолити Білий дім
Що важливо розуміти, нова постанова Верховного суду поширюється винятково на республіканські праймеріз у штаті Колорадо, які заплановані 5 березня, однак це рішення, цілком можливо, також вплине на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада.
Команда скандального республіканця вважає рішення суду помилковим і недемократичним, а також обіцяє його оскаржити у Верховному суді США.
Варто звернути увагу на те, що декілька попередніх спроб викреслити Трампа з виборчого бюлетеня в інших штатах не були успішними.
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