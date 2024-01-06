Більш ніж у 20 штатах США американці масово подають позови до суду щодо недопущення експрезидента Дональда Трампа до участі у виборах в цьому році.

Що відомо про масові спроби американців не допустити Трампа до участі у виборах

Зазначається, що позови щодо недопущення Трампа до участі у виборах було відхилено у 14 штатах, однак ще у 20 штатах це питання перебуває на розгляді.

Журналісти видання зазначають, що позови щодо оскарження кандидатури Трампа на участь у президентських виборах подавались у 34 штатах.

При цьому значна більшість поданих позовів або була оскаржена судом, або взагалі не розглядалась.

Крім штатів Колорадо та Мен, які заборонили 45 президенту США брати участь у первинних виборах, ще принаймні у 20 штатах це питання залишається невирішеним.

Що відомо про конкурента Трампа від Республіканської партії

Один з претендентів на участь у президентських виборах від Республіканської партії Вівек Рамасвамі не публічно обіцяє вивести США зі складу НАТО у разі обрання президентом.

Журналісти видання Politico посилаються на три джерела, які власне особисто чули подібні заяви Рамасвамі.

Рамасвамі перебуває в першій четверці за популярністю серед прихильників республіканців.

У жовтні минулого року сказав цьому ж виданню, що ідея виходу США з НАТО є "розумною", але не підтримав ідею виходу Сполучених Штатів з Альянсу.

Втім кандидат від республіканців, який також пропонував вивести США з ООНв приватному житті дотримується думки, що вже давно настав час вивести США з НАТО.

Відповідаючи на запитання про ці його непублічні коментарі, речниця кампанії кандидата в президенти Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати, що той робитиме щодо Альянсу, але не заперечила позицію Рамасвамі.

Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо військових інвестицій, і, за необхідності, перегляне нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни невиправдано збільшив ризик великого конфлікту з РФ, - зазначає Маклафлін. Поширити

Рамасвамі не єдиний республіканський кандидат, який насторожено ставиться до НАТО.

Фаворит на номінацію від партії Дональд Трамп під час свого президенства обговорював можливість виходу США з Альянсу і, можливо, зробить це, якщо повернеться до Овального кабінету.