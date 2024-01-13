У НАТО спрогнозували дії Трампа у разі перемоги на виборах в США

За словами заступника генсека НАТО Мірчи Джоане, у разі нового президентства Дональда Трампа у США той не зможе вивести країну з Альянсу.

У НАТО не бачать загрози виведення США з НАТО з боку Трампа

Свою думку Джоане пояснює тим, що США потребує підтримки союзників та партнерів і саме у НАТО їх необхідна кількість.

Ми вже працювали з Трампом і тому повністю впевнені, що для Америки НАТО є місцем, де у них найбільше союзників в одній організації, - зазначає заступник глави організації. Поширити

Джоане зазначив, що у кожної країни свої правила демократичної гри і будь-якому разі необхідно буде поважати вибір американського народу.

У цьому складному світі, де зростає роль Китаю, де Китай, Росія, Північна Корея та Іран створюють дуже складні альянси, США вкотре за останні 75 років усвідомлюють, наскільки цінними глобально є альянси НАТО та Америки, - підкреслює заступник Столтенберга. Поширити

На його думку, у разі перемоги на виборах Трамп не буде реалізовувати свої передвиборчі заяви та намагатись вивести США з НАТО і реально ситуація буде розвиватись у дусі конструктивної логіки.

Що відомо про судові справи проти Трампа

Суд Нью-Йорка забов’язав експрезидента США Дональда Трампа сплатити майже 400 тис доларів у якості судових витрат виданню The New York Times та трьом журналістам, які у 2018 році розкрили податкову звітність Трампа.

За інформацією журналістів видання AP, у 2021 році Трамп звернувся до суду з позовом проти видання The New York Times та трьох його журналістів, які оприлюднили матеріал про ухиляння родини експрезидента від податків, а також проти племінниці Мері Трамп.

Експрезидент США вимагав від журналістів NYT і племінниці 100 млн доларів компенсації за участь "у підступній змові з метою отримати конфіденційні та дуже секретні записи, які вони використовували для власної вигоди".

Стверджувалось, що Мері Трамп була джерелом податкової звітності, на основі якої й була створена резонансна на той час публікація The New York Times, що у 2018 році отримала Пулітцерівську премію.

У ній стверджувалось, що Дональд Трамп і його батько уникли сплати податків на коштовні подарунки та спадщину шляхом створення фіктивної компанії та заниження вартості активів перед податковими органами.

У позові експрезидент США також стверджував, що журналісти знали про мирову угоду з Мері Трамп, яка забороняла їй розкривати документи, отримані в межах позову щодо маєтку батька Дональда Трампа – вони й лягли в основу публікації NYT.

Суд Нью-Йорка ще у травні 2023 року відхилив звинувачення проти The New York Times та її журналістів, а тепер присудив понад 392 тисячі доларів компенсації за судові витрати, які має сплатити Трамп.

Позов останнього проти племінниці все ще розглядається. Вона своєю чергою подала зустрічний позов проти самого Трампа, стверджуючи, що він намагається "перешкодити їй та іншим критикувати його в майбутньому".