Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа как следующего президента Соединенных Штатов, утверждая, что противоречивый бывший лидер может быть «именно тем, что нужно миру» прямо сейчас — в случае если Трамп поддержит Украину в ее войне против России.

Борис Джонсон прокомментировал возможное возвращение Трампа

Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе. Если он поступит правильно и поддержит украинцев — а я верю, что он это сделает — президентство Трампа может стать большой победой для мира, — написал бывший британский лидер в пятницу в своей еженедельной колонке в Daily Mail. Поделиться

В Киеве и других западных столицах опасаются, что скептически настроенный по отношению к НАТО Трамп, неоднократно во все стороны хваливший агрессивного российского президента Владимира Путина, прекратит военную помощь США для Украины.

Однако Джонсон не согласен с этим.

Миру нужен лидер, готовность применить силу и абсолютная непредсказуемость является главным сдерживающим фактором для врагов Запада, который является ярым сторонником свободных рынков и капитализма и заинтересован в надлежащем соглашении о свободной торговле с Великобританией. Трамп — ваш человек, — считает Джонсон. Поделиться

В своей колонке Джонсон напомнил, что Трамп был первым президентом США, вступившимся за Украину, предоставив ей в 2018 году «противотанковое оружие Javelin», ставшее решающим в битве за Киев.

Джонсон, вынужденный покинуть пост премьер-министра Великобритании летом 2022 года, остается верным союзником президента Украины Владимира Зеленского, и неоднократно посещал украинскую столицу.

В НАТО не видят угрозы вывода США из НАТО со стороны Трампа

Свое мнение Джоане объясняет тем, что США нуждаются в поддержке союзников и партнеров и именно в НАТО их необходимое количество.

Мы уже работали с Трампом, поэтому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации, — отмечает заместитель главы организации. Поделиться

Джоан отметил, что у каждой страны свои правила демократической игры и в любом случае необходимо будет уважать выбор американского народа.

В этом сложном мире, где растет роль Китая, где Китай, Россия, Северная Корея и Иран создают очень сложные альянсы, США в который раз за последние 75 лет осознают, насколько ценны глобально альянсы НАТО и Америки, — подчеркивает заместитель Столтенберга. Поделиться

По его мнению, в случае победы на выборах, Трамп не будет реализовывать свои предвыборные заявления и пытаться вывести США из НАТО и реально ситуация будет развиваться в духе конструктивной логики.