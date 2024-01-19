Возвращение Трампа может стать большой победой для мира — Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа как следующего президента Соединенных Штатов, утверждая, что противоречивый бывший лидер может быть «именно тем, что нужно миру» прямо сейчас — в случае если Трамп поддержит Украину в ее войне против России.
Борис Джонсон прокомментировал возможное возвращение Трампа
В Киеве и других западных столицах опасаются, что скептически настроенный по отношению к НАТО Трамп, неоднократно во все стороны хваливший агрессивного российского президента Владимира Путина, прекратит военную помощь США для Украины.
Однако Джонсон не согласен с этим.
В своей колонке Джонсон напомнил, что Трамп был первым президентом США, вступившимся за Украину, предоставив ей в 2018 году «противотанковое оружие Javelin», ставшее решающим в битве за Киев.
Джонсон, вынужденный покинуть пост премьер-министра Великобритании летом 2022 года, остается верным союзником президента Украины Владимира Зеленского, и неоднократно посещал украинскую столицу.
В НАТО не видят угрозы вывода США из НАТО со стороны Трампа
Свое мнение Джоане объясняет тем, что США нуждаются в поддержке союзников и партнеров и именно в НАТО их необходимое количество.
Джоан отметил, что у каждой страны свои правила демократической игры и в любом случае необходимо будет уважать выбор американского народа.
По его мнению, в случае победы на выборах, Трамп не будет реализовывать свои предвыборные заявления и пытаться вывести США из НАТО и реально ситуация будет развиваться в духе конструктивной логики.
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