Трамп лидирует среди соперников-республиканцев накануне праймериз в США

Дональд Трамп значительно опережает своих соперников-республиканцев по ключевым показателям популярности. При этом рейтинг одобрения работы Джо Байдена снизился до минимума для любого президента за последние 15 лет.

Трамп обогнал конкурентов перед праймериз

Сезон праймериз 2024 в Соединенных Штатах начинается с того, что Дональд Трамп значительно опережает своих соперников-республиканцев по ключевым показателям популярности. При этом рейтинг одобрения работы Джо Байдена снизился до минимума для любого президента за последние 15 лет.

Об этом сообщает ABC News.

По данным национального опроса, проводимого в Айове, Трамп особенно высоко оценивается республиканцами и независимыми республиканцами по трем показателям: лучшие шансы на победу в ноябре, сильный лидер и наиболее квалифицированный кандидат от партии.

Трамп также опережает своих оппонентов-республиканцев, но с меньшим отрывом, по двум другим показателям – эмпатии и общим ценностям. И семь из десяти республиканцев положительно оценивают Трамп.

В общей сложности 72% взрослых, придерживающихся республиканской ориентации, были бы удовлетворены выдвижением Трампа как кандидата, так и 75% в мае. 61% удовлетворились бы Роном ДеСантисом. Другие кандидаты набрали меньше баллов: Никки Гейли – 48%; Извек Рамасовами – 44 %; Крис Кристи (снявший свою кандидатуру) – 23%; Аса Гатчинсон – 17%.

По сравнению с Трампом со стороны республиканцев, гораздо меньше демократов и независимых, придерживающихся демократических взглядов, были бы удовлетворены выдвижением Байдена от своей партии – 57%, что отражает его слабые рейтинги в целом и по таким вопросам, как экономика и иммиграция.

Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, баллотировались еще семь кандидатов. После выбывания Криса Кристи, их стало шесть. Одним из основных лидеров республиканцев, кроме Трампа, считают экс-посла США в ООН Никки Гейли.

Уголовные дела Трампа: что известно

28 декабря имя Дональда Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Билоуз Решение оговорено 14 поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Решения суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.