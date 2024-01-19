Джонсон зробив неочікувану заяву про повернення Трампа

Колишній прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон підтримав Дональда Трампа як наступного президента Сполучених Штатів, стверджуючи, що суперечливий колишній лідер може бути «саме тим, що потрібно світові» просто зараз — у разі якщо Трамп підтримає Україну у її війні проти Росії.
Борис Джонсон прокоментував можливе повернення Трампа
У Києві та інших західних столицях побоюються, що скептично налаштований щодо НАТО Трамп, який неодноразово на всі боки хвалив агресивного російського президента Владіміра Путіна, припинить військову допомогу США для України.
Однак Джонсон не погоджується з цим.
У своїй колонці Джонсон нагадав, що Трамп був першим президентом США, який заступився за Україну, надавши їй у 2018 році «протитанкову зброю Javelin», яка стала вирішальною у битві за Київ.
Джонсон, який був змушений залишити посаду прем’єр-міністра Великобританії влітку 2022 року, залишається вірним союзником президента України Володимира Зеленського, і неодноразово відвідував українську столицю.
У НАТО не бачать загрози виведення США з НАТО з боку Трампа
Свою думку Джоане пояснює тим, що США потребує підтримки союзників та партнерів і саме у НАТО їх необхідна кількість.
Джоане зазначив, що у кожної країни свої правила демократичної гри і будь-якому разі необхідно буде поважати вибір американського народу.
На його думку, у разі перемоги на виборах Трамп не буде реалізовувати свої передвиборчі заяви та намагатись вивести США з НАТО і реально ситуація буде розвиватись у дусі конструктивної логіки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-