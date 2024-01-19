Колишній прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон підтримав Дональда Трампа як наступного президента Сполучених Штатів, стверджуючи, що суперечливий колишній лідер може бути «саме тим, що потрібно світові» просто зараз — у разі якщо Трамп підтримає Україну у її війні проти Росії.

Борис Джонсон прокоментував можливе повернення Трампа

Ми всі повинні подорослішати і звикнути до цієї перспективи. Якщо він вчинить правильно і підтримає українців — а я вірю, що він це зробить — президентство Трампа може стати великою перемогою для світу, — написав колишній британський лідер у п’ятницю у своїй щотижневій колонці в Daily Mail. Поширити

У Києві та інших західних столицях побоюються, що скептично налаштований щодо НАТО Трамп, який неодноразово на всі боки хвалив агресивного російського президента Владіміра Путіна, припинить військову допомогу США для України.

Однак Джонсон не погоджується з цим.

Світові потрібен лідер, чия готовність застосувати силу та абсолютна непередбачуваність є головним стримуючим фактором для ворогів Заходу, який є палким прихильником вільних ринків і капіталізму і який зацікавлений у належній угоді про вільну торгівлю з Великою Британією. Трамп — ваша людина, — вважає Джонсон. Поширити

У своїй колонці Джонсон нагадав, що Трамп був першим президентом США, який заступився за Україну, надавши їй у 2018 році «протитанкову зброю Javelin», яка стала вирішальною у битві за Київ.

Джонсон, який був змушений залишити посаду прем’єр-міністра Великобританії влітку 2022 року, залишається вірним союзником президента України Володимира Зеленського, і неодноразово відвідував українську столицю.

У НАТО не бачать загрози виведення США з НАТО з боку Трампа

Свою думку Джоане пояснює тим, що США потребує підтримки союзників та партнерів і саме у НАТО їх необхідна кількість.

Ми вже працювали з Трампом і тому повністю впевнені, що для Америки НАТО є місцем, де у них найбільше союзників в одній організації, — зазначає заступник глави організації. Поширити

Джоане зазначив, що у кожної країни свої правила демократичної гри і будь-якому разі необхідно буде поважати вибір американського народу.

У цьому складному світі, де зростає роль Китаю, де Китай, Росія, Північна Корея та Іран створюють дуже складні альянси, США вкотре за останні 75 років усвідомлюють, наскільки цінними глобально є альянси НАТО та Америки, — підкреслює заступник Столтенберга. Поширити

На його думку, у разі перемоги на виборах Трамп не буде реалізовувати свої передвиборчі заяви та намагатись вивести США з НАТО і реально ситуація буде розвиватись у дусі конструктивної логіки.