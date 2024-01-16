Одіозний опонент Трампа відмовився від участі у виборах на його користь

Скандальний представник Республіканської партії Вівек Рамасвамі, який відкрито виступає проти допомоги Україні, припинив участь у президентських виборах на користь Дональда Трампа.

Що відомо про припинення участі Рамасвамі у виборах та підтримку ним Трампа

Конгресмен від Республіканської партії раніше очолював біотехнологічну компанію і є мультимільйонером.

38-річний політик народився у штаті Огайо в сім'ї іммігрантів з південної Індії, і став одним з найбільш інтригуючих кандидатів, які могли б посперечатись із Трампом під час праймеріз у Республіканській партії.

Як зазначають журналісти, Рамасвамі є затятим сторонником Трампа, і завдяки власній манері поведінки, значним статкам та агресивній передвиборчій кампанії міг забезпечити собі видне місце серед республіканців.

Однак протягом кількох останніх днів під час передвиборчих виступів у Айові Трамп жорстко критикував Рамасвамі, звинувачуючи його у шахрайстві.

Окрім цього Трамп звинуватив Рамасвамі у подвійній грі і таємних домовленностях із представниками Демократичної партії.

Проте Рамасвамі підтримав Трампа, заявивши, що Трамп є кандидатом "Америка насамперед", який отримає його повну підтримку.

У мене немає шансів стати наступним президентом, - відверто визнав він своїм прихильникам у Де-Мойні. Поширити

Часткові результати фракції в Айові показали, що він посів четверте місце з приблизно 7,7% голосів.

У своїй переможній промові Трамп обрав м'якший тон по відношенню до Рамасвамі.

Я також хочу привітати Вівека, тому що він виконав величезну роботу, - наголосив Трамп. Поширити

Що відомо про минуле Вівека Рамасвамі

Рамасвамі навчався в Гарварді і здобув популярність у правих колах завдяки своєму бестселлеру 2021 року "Woke, Inc.", в якому засуджуються рішення деяких великих компаній започаткувати бізнес-стратегію на питаннях соціальної справедливості та зміни клімату.

Його бойові виступи в дебатах і пильну увагу до засобів масової інформації, особливо соціальних мереж, принесли йому популярність, але також відлякали деяких виборців, і восени галас навколо нього вщух.

До кінця 2023 року його підтримка у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки серед ймовірних виборців-республіканців знизилася до однозначних цифр.

Колеги-кандидати Рамасвамі від республіканської партії часто виявляли роздратування щодо новачка у дебатах. Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі сказала йому під час однієї зустрічі: "Кожного разу, коли я чую вас, я почуваюся трохи тупішою".

Тим не менш, він отримав деяку підтримку або, принаймні, інтерес серед лібертаріанських мас та світу технологій. До них входив генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск, який, як підтвердив Рейтер Рамасвамі, восени був присутній на збиранні коштів для нього.

Рамасвамі каже, що під час навчання він був лібертаріанцем, але поділяв деякі глибоко консервативні політичні позиції.

У ході передвиборчої кампанії він виступав проти позитивних дій і підтримав заборону на аборти на рівні штату після шести тижнів, а також заявив, що хоче значно розширити повноваження президента та розформувати більшу частину федерального уряду, включаючи ФБР та Міністерство освіти.

Рамасвами також представляв зростаючу ізоляціоністську течію в Республіканській партії, що колись складалася із стійких зовнішньополітичних яструбів. Він виступив проти членства України в НАТО і заявив, що Київ має піти на поступки Росії, щоб покласти край війні, зокрема дозволити їй зберегти за собою частини України, які вона окупує.