Одиозный оппонент Трампа отказался от участия в выборах в его пользу

Скандальный представитель Республиканской партии Вивек Рамасвами, открыто выступающий против помощи Украине, прекратил участие в президентских выборах в пользу Дональда Трампа.

Что известно о прекращении участия Рамасвами в выборах и поддержке им Трампа

Конгрессмен от Республиканской партии ранее возглавлял биотехнологическую компанию и является мультимиллионером.

38-летний политик родился в штате Огайо в семье иммигрантов из южной Индии и стал одним из самых интригующих кандидатов, которые могли бы поспорить с Трампом во время праймериз в Республиканской партии.

Как отмечают журналисты, Рамасвами является ярым приверженцем Трампа, и благодаря собственной манере поведения, значительному состоянию и агрессивной предвыборной кампании мог обеспечить себе видное место среди республиканцев.

Однако в течение нескольких последних дней во время предвыборных выступлений в Айове Трамп жестко критиковал Рамасвами, обвиняя его в мошенничестве.

Кроме того, Трамп обвинил Рамасвами в двойной игре и тайных договоренностях с представителями Демократической партии.

Однако Рамасвами поддержал Трампа, заявив, что Трамп является кандидатом "Америка, прежде всего", который получит его полную поддержку.

У меня нет шансов стать следующим президентом, - откровенно признал он своим поклонникам в Де-Мойне. Поделиться

Частичные результаты фракции в Айове показали, что он занял четвертое место с примерно 7,7% голосов.

В своей победной речи Трамп избрал более мягкий тон по отношению к Рамасвами.

Я также хочу поздравить Вивека, потому что он проделал огромную работу, - отметил Трамп. Поделиться

Что известно о прошлом Вивека Рамасвами

Рамасвами учился в Гарварде и приобрел популярность в правых кругах благодаря своему бестселлеру 2021 года "Woke, Inc.", в котором осуждаются решения некоторых крупных компаний начать бизнес-стратегию по вопросам социальной справедливости и изменения климата.

Его боевые выступления в дебатах и пристальное внимание к средствам массовой информации, особенно социальных сетей, принесли ему популярность, но также отпугали некоторых избирателей, и осенью шумихи вокруг него утихли.

К концу 2023 г. его поддержка в общенациональных опросах общественного мнения среди вероятных избирателей-республиканцев снизилась до однозначных цифр.

Коллеги-кандидаты Рамасвами от республиканской партии часто проявляли раздражение по поводу новичка в дебатах. Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли сказала ему во время одной встречи: "Каждый раз, когда я слышу вас, я чувствую себя немного тупее".

Тем не менее он получил некоторую поддержку или, по крайней мере, интерес среди либертарианских масс и мира технологий. В них входил генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск, который, как подтвердил Рейтер Рамасвами, осенью присутствовал на сборе средств для него.

Рамасвами говорит, что во время учебы он был либертарианцем, но разделял некоторые глубоко консервативные политические позиции.

В ходе предвыборной кампании он выступал против положительных действий и поддержал запрет на аборты на уровне штата после шести недель, а также заявил, что хочет значительно расширить полномочия президента и расформировать большую часть федерального правительства, включая ФБР и Министерство образования.

Рамасвами также представлял растущее изоляционистское течение в Республиканской партии, когда-то состоявшее из устойчивых внешнеполитических ястребов. Он выступил против членства Украины в НАТО и заявил, что Киев должен пойти на уступки России, чтобы положить конец войне, в частности, позволить ей сохранить за собой оккупирующие ее части Украины.