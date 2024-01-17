Украина должна сохранить инициативу на поле боя — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина должна сохранить инициативу на поле боя — Зеленский

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского в вечернем обращении к украинцам, одной из ключевых задач является сохранение инициативы на стороне украинских военных в развязанной Россией преступной войне.

Как Украина планирует сохранить инициативу на поле боя

Президент подчеркнул, что по возвращении со Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе он сразу же инициировал заседание Ставки верховного главнокомандующего и обсуждение дальнейших действий Украины на стратегическом уровне.

Не только оборонительные. Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И это фундаментальная задача – сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в течение 17 января также провел отдельное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.

По его словам, Украина готовит резервы и новые подразделения для дальнейшего противостояния агрессии РФ.

Докладывали командующие. Различные направления: восток, юг. Также север – противодействие диверсионным группам, укрепление границы, – пояснил президент.

Что известно о результатах участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент также сообщил, что провел совещание после официального визита в Швейцарию и участия в Давосском форуме.

Сегодня чиновники продолжили работу на форуме. В частности, чтобы привлечь в Украину – в оборонный сектор – больше бизнесовых, технологических возможностей. Очень важно, что мы представляем не только потребности, потребности Украины и наших воинов, всего общества, но и, несмотря на все сложности войны, представляем и способности Украины – то, что мы делаем, то, что можем делать, то, чем мы можем укреплять общую безопасность в Европе, – отметил Зеленский.

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