Украина должна сохранить инициативу на поле боя — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского в вечернем обращении к украинцам, одной из ключевых задач является сохранение инициативы на стороне украинских военных в развязанной Россией преступной войне.
Как Украина планирует сохранить инициативу на поле боя
Президент подчеркнул, что по возвращении со Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе он сразу же инициировал заседание Ставки верховного главнокомандующего и обсуждение дальнейших действий Украины на стратегическом уровне.
Он подчеркнул, что в течение 17 января также провел отдельное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.
По его словам, Украина готовит резервы и новые подразделения для дальнейшего противостояния агрессии РФ.
Что известно о результатах участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент также сообщил, что провел совещание после официального визита в Швейцарию и участия в Давосском форуме.
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