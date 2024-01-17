Зеленский обратился к военнообязанным украинцам за границей

По убеждению президента Владимира Зеленского, военнообязанные украинские мужчины должны вернуться в свою страну и работать на защиту ее от российской агрессии.

Почему украинские мужчины должны вернуться и защищать страну

По словам Зеленского, возвращение украинских мужчин из других стран домой в условиях продолжающейся масштабной агрессии РФ – вопрос закона и справедливости.

Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это и факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать, - подчеркнул президент. Поделиться

Он отметил, что на выплату зарплаты одному военному уходит сумма налогов 6-8 человек.

Президент подчеркнул, что финансовая помощь западных партнеров не рассчитана на такие расходы.

Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В общем, это справедливо платить налог. Но во время войны этот вопрос стоит очень остро. Этот вопрос – справедливость, – отметил глава государства. Поделиться

Зеленский признал, что Украине всегда не хватит людей для защиты в развязанной Россией преступной войне.

Мы боремся против РФ, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Понимаете, они знают, что мобилизуют трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно: вернется этот человек или нет. А нам не все равно, – объясняет Зеленский. Поделиться

Он также отметил, что вопрос заключается не в том, что Украина в четыре раза меньше РФ по количеству населения.

Президент подчеркнул, что Украина никогда бы не бросала собственных людей под танки даже при условии такого же количества населения, как и в РФ.

Мы боремся за права людей. Каков смысл бороться за права человека, если ты не уважаешь эти права? Это просто глупо, бред. И поэтому всегда будет не хватать против этого государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский о вероятном президентстве Трампа в США

По мнению Владимира Зеленского, поддержка Украины со стороны США будет сохраняться даже в случае президентства Дональда Трампа, выступающего за прекращение помощи.

И Украина будет работать в партнерстве с президентом, которого изберут Соединенные Штаты Америки. Безусловно, некоторые голоса, радикальные голоса от республиканской части звучат и они напрягают украинское общество. Иногда мы удивлены, а иногда общество просто боится. Некоторые рискованные лозунги – это часть политики выборов США, я это понимаю, – отмечает украинский лидер. Поделиться

Он также отметил, что подобные предвыборные тезисы влияют на восприятие украинцами США.

Это так больно во время войны. Знаете, все болезненнее. И каждое слово оно ранит, а иногда оно убивает. Потому что ты все воспринимаешь как во время войны... Поэтому некоторые радикальные голоса напрягают, они пугают общество. И поэтому я бы очень хотел, чтобы это было просто мнение единичных голосов, а не значительная часть республиканцев, - подчеркнул глава государства. Поделиться

По его словам, во время визита в США в сентябре прошлого года и встреч с американскими конгрессменами он не от кого не услышал заявлений о прекращении или уменьшении поддержки.

И когда идет избирательный процесс, к сожалению, я слышу такие голоса. Поэтому мы готовы работать со всеми, но я хочу вам откровенно сказать, что мы уважаем американский народ. И я думаю, что один человек не может изменить весь народ, – отметил Зеленский. Поделиться

При этом Зеленский отреагировал на заявление Трампа о возможности скорейшего завершения развязанной РФ войны против Украины в случае повторного избрания президентом, посоветовав ему сначала думать, прежде чем говорить.

При этом Трамп также пообещал в случае собственного президентства предоставить Украине больше оружия, если Кремль продолжит преступную агрессию или забрать уже оказанную в случае продолжения боевых действий со стороны Украины.

Зеленский также задал вопрос, что в случае отказа Украины от предложения Трампа и прекращения военной поддержки со стороны США он будет делать, когда кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин направит агрессию против стран-членов НАТО.

То есть, он решил, что если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится, – предупредил президент. Поделиться

Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.

И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай – потом говори, – подчеркнул глава государства. Поделиться

Зеленский о поставках КНДР ракет в РФ

Глава государства назвал поставки ракет из Северной Кореи в Россию для их применения в преступной войне против Украины пересечением красных линий.

Зеленский подчеркнул, что страна-агрессорка уже получила от КНДР 1 млн. артиллерийских боеприпасов.