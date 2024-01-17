Зеленский обратился к военнообязанным украинцам за границей

По убеждению президента Владимира Зеленского, военнообязанные украинские мужчины должны вернуться в свою страну и работать на защиту ее от российской агрессии.
Почему украинские мужчины должны вернуться и защищать страну
По словам Зеленского, возвращение украинских мужчин из других стран домой в условиях продолжающейся масштабной агрессии РФ – вопрос закона и справедливости.
Он отметил, что на выплату зарплаты одному военному уходит сумма налогов 6-8 человек.
Президент подчеркнул, что финансовая помощь западных партнеров не рассчитана на такие расходы.
Зеленский признал, что Украине всегда не хватит людей для защиты в развязанной Россией преступной войне.
Он также отметил, что вопрос заключается не в том, что Украина в четыре раза меньше РФ по количеству населения.
Президент подчеркнул, что Украина никогда бы не бросала собственных людей под танки даже при условии такого же количества населения, как и в РФ.
Зеленский о вероятном президентстве Трампа в США
По мнению Владимира Зеленского, поддержка Украины со стороны США будет сохраняться даже в случае президентства Дональда Трампа, выступающего за прекращение помощи.
Он также отметил, что подобные предвыборные тезисы влияют на восприятие украинцами США.
По его словам, во время визита в США в сентябре прошлого года и встреч с американскими конгрессменами он не от кого не услышал заявлений о прекращении или уменьшении поддержки.
При этом Зеленский отреагировал на заявление Трампа о возможности скорейшего завершения развязанной РФ войны против Украины в случае повторного избрания президентом, посоветовав ему сначала думать, прежде чем говорить.
При этом Трамп также пообещал в случае собственного президентства предоставить Украине больше оружия, если Кремль продолжит преступную агрессию или забрать уже оказанную в случае продолжения боевых действий со стороны Украины.
Зеленский также задал вопрос, что в случае отказа Украины от предложения Трампа и прекращения военной поддержки со стороны США он будет делать, когда кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин направит агрессию против стран-членов НАТО.
Таким образом, по словам Зеленского, в случае проигрыша Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.
Зеленский о поставках КНДР ракет в РФ
Глава государства назвал поставки ракет из Северной Кореи в Россию для их применения в преступной войне против Украины пересечением красных линий.
Зеленский подчеркнул, что страна-агрессорка уже получила от КНДР 1 млн. артиллерийских боеприпасов.