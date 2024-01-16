Bloomberg узнала о тайном послании Байдена для Зеленского

Согласно данным информационного агентства, украинский лидер Владимир Зеленский получит в Давосе послание американского коллеги Джо Байдена с призывом перейти к обороне в войне с Россией.

Салливан передаст Зеленскому совет Байдена касательно ведения войны

Журналисты утверждают, что послание от главы Белого дома Зеленский получит в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Согласно последним данным, его намерен озвучить советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Официальный Вашингтон будет советовать команде Зеленского изменить стратегию борьбы с российскими захватчиками: перейти от контрнаступления к обороне.

Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя ему не понравится слышать или говорить об этом публично. Поэтому он должен сказать Салливану, чтобы тот ответил Байдену и напомнил Конгрессу США, что Украина может играть в надлежащую оборону только в том случае, если США и их союзники гарантируют, что у нее есть средства. Поделиться

Россия также поняла, что стоять в обороне выгоднее, чем наступать

Журналисты Bloomberg пришли к выводу, что глава Кремля осознал тактические преимущества обороны, поэтому диктатор де-факто приказал своей армии приостановить наступление и удерживать занятые земли.

Кроме того, указано, что в этом году страна-агересорка намерена потратить на армию 8% ВВП.

Что важно понимать, это превысит социальные расходы впервые со времен распада СССР. Российские заводы производят бомбы, а их партнеры – Иран и Северная Корея – поставляют еще больше оружия.