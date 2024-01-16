Bloomberg узнала о тайном послании Байдена для Зеленского

Согласно данным информационного агентства, украинский лидер Владимир Зеленский получит в Давосе послание американского коллеги Джо Байдена с призывом перейти к обороне в войне с Россией.
Салливан передаст Зеленскому совет Байдена касательно ведения войны
Журналисты утверждают, что послание от главы Белого дома Зеленский получит в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Согласно последним данным, его намерен озвучить советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
Официальный Вашингтон будет советовать команде Зеленского изменить стратегию борьбы с российскими захватчиками: перейти от контрнаступления к обороне.
Россия также поняла, что стоять в обороне выгоднее, чем наступать
Журналисты Bloomberg пришли к выводу, что глава Кремля осознал тактические преимущества обороны, поэтому диктатор де-факто приказал своей армии приостановить наступление и удерживать занятые земли.
Кроме того, указано, что в этом году страна-агересорка намерена потратить на армию 8% ВВП.
Что важно понимать, это превысит социальные расходы впервые со времен распада СССР. Российские заводы производят бомбы, а их партнеры – Иран и Северная Корея – поставляют еще больше оружия.
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