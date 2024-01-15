Война очень изменилась. СНБО обратился к миру с новым предупреждением

Недавно немецкое издание Bild опубликовало статью о том, что НАТО уже начал готовиться к войне с Россией. Секретарь СНБО Алексей Данилов решил прокомментировать эти данные.

В НАТО могут считать войну с РФ реальным сценарием

По словам Алексея Данилова, довольно болезненным вопросом остается торможение помощи со стороны США.

Он также озвучил предположение, что это может быть связано с тем, что НАТО действительно начало готовиться к возможному вторжению России на свои территории.

Война очень изменилась. Война 2022 и 2023 совсем другая, чем та, что будет в 2024 году. Это совсем другая технологическая задача. Странам, в которых сегодня на складах хранится то или иное вооружение, важно иметь в виду, что в современных условиях оно очень быстро может превратиться в металлолом, — заявил секретарь СНБО. Поделиться

По его убеждению, наш народ может рассчитывать на дальнейшую поддержку партнеров, в том числе поставками современного оружия.

Поэтому украинцам не стоит паниковать из-за неутешительных угроз некоторых западных "экспертов".

Однако если некоторые страны и дальше будут наблюдать за происходящим, тогда в мире может произойти что угодно. Однако я не верю в такое развитие событий. Мы точно одержим победу над агрессором. Будет тяжело, сложно, но мы точно будем победителями в этой войне, — уверен Данилов. Поделиться

Что Bild писало о подготовке НАТО к войне с РФ

Как утверждают немецкие журналисты, им удалось получить доступ к секретному документу Бундесвера — обучающему сценарию.

В нем якобы подробно описан сценарий возможного военного конфликта между Россией и Альянсом.

СМИ указывает на то, что он может длиться месяцами, а апогеем станет переброска сотен тысяч солдат НАТО ближе к границам РФ и неизбежное начало войны летом 2025 года.