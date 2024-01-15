Война очень изменилась. СНБО обратился к миру с новым предупреждением

Недавно немецкое издание Bild опубликовало статью о том, что НАТО уже начал готовиться к войне с Россией. Секретарь СНБО Алексей Данилов решил прокомментировать эти данные.
В НАТО могут считать войну с РФ реальным сценарием
По словам Алексея Данилова, довольно болезненным вопросом остается торможение помощи со стороны США.
Он также озвучил предположение, что это может быть связано с тем, что НАТО действительно начало готовиться к возможному вторжению России на свои территории.
По его убеждению, наш народ может рассчитывать на дальнейшую поддержку партнеров, в том числе поставками современного оружия.
Поэтому украинцам не стоит паниковать из-за неутешительных угроз некоторых западных "экспертов".
Что Bild писало о подготовке НАТО к войне с РФ
Как утверждают немецкие журналисты, им удалось получить доступ к секретному документу Бундесвера — обучающему сценарию.
В нем якобы подробно описан сценарий возможного военного конфликта между Россией и Альянсом.
СМИ указывает на то, что он может длиться месяцами, а апогеем станет переброска сотен тысяч солдат НАТО ближе к границам РФ и неизбежное начало войны летом 2025 года.
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