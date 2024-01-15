Премьер Эстонии озвучила прогноз касательно нападения РФ на НАТО

По мнению лидера Эстонии Каи Каллас, у европейских стран осталось всего 3-5 лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе для НАТО со стороны РФ.

Конфликт между НАТО и РФ может вспыхнуть в ближайшие годы

По словам политика, она ссылается на данные эстонской разведки, согласно которым России, в случае гипотетического перемирия в Украине, понадобится всего от трех до пяти лет, чтобы восстановить военную угрозу на границе восточных членов НАТО.

Это зависит от того, как мы сможем сохранить наше единство и нашу позицию по отношению к Украине. Потому что России нужна пауза и эта пауза — для того, чтобы собрать свои ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию, — высказала свое мнение Кая Каллас. Поделиться

Лидер Эстонии в очередной раз призвала международное сообщество сделать все возможное для усиления военной помощи Украине.

Как считает политик, если ВСУ смогут разгромить армию РФ на поле боя, то угроза войны для НАТО исчезнет на долгие годы.

Каким должен быть план сдерживания России после ее поражения в Украине

По мнению Каи Каллас, в долгосрочной перспективе Альянс должен наконец-то договориться о стратегии "сдерживания" России по образцу Холодной войны.

Что важно понимать, в первую очередь речь идет об увеличении оборонных расходов каждой страны-члена до не менее 2,5% ВВП.