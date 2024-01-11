Украина и Эстония подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли

В Таллине 11 января был подписан Меморандум о взаимопонимании между украинским Министерством по стратегическим отраслям промышленности и эстонской Ассоциацией оборонной и аэрокосмической промышленности.
Украина и Эстония подписали важный меморандум по оборонке
Меморандум подразумевает поддержку и развитие партнерских отношений между оборонными отраслями Украины и Эстонии, в частности в направлении оборонных инноваций.
Об этом сообщает Офис Президента Украины в Facebook.
Межгосударственный документ подписали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, посетившего Эстонию с рабочим визитом и премьер-министра этой страны Каи Каллас.
Отмечается, что меморандум подразумевает поддержку и развитие партнерских отношений между оборонными отраслями двух государств, в частности в направлении оборонных инноваций.
Речь идет о разработке и производстве автономных систем, средств радиоэлектронной борьбы, интегрированных решений, пояснили в Офисе президента.
Также отмечается, что сотрудничество и начало совместного производства в Украине "должны создать возможности для украинского и эстонского ОПК наиболее эффективно обеспечивать потребности сил обороны".
Визит Зеленского в Эстонию
Сегодня, 11 января, президент Владимир Зеленский прибыл в Эстонию, где провел ряд важных встреч.
Первым о визите президента Украины сообщил шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна.
Кроме того, сообщается, что вместе с главой государства в Таллин прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Во время совместного брифинга глава эстонского государства Алар Карис заявил, что в войне России против Украины нельзя избежать ударов по территории страны-агрессора, и не должно быть ограничений на оружие, переданное Украине партнерами.
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