Україна та Естонія підписали меморандум про співробітництво в оборонній галузі
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Політика
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Україна та Естонія підписали меморандум про співробітництво в оборонній галузі

Офіс Президента України
Зеленський і Каллас
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У Таллінні 11 січня було підписано Меморандум про взаєморозуміння між українським Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та естонською Асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості.

Україна та Естонія підписали важливий меморандум з оборонки

Меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії, зокрема в напрямку оборонних інновацій.

Про це повідомляє Офіс Президента України у Facebook.

Міждержавний документ підписали у присутності президента України Володимира Зеленського, який відвідав Естонію із робочим візитом, та прем'єр-міністра цієї країни Каї Каллас.

Зазначається, що меморандум має на меті підтримку й розвиток партнерських відносин між оборонними галузями двох держав, зокрема в напрямку оборонних інновацій.

Йдеться про розробку та виробництво автономних систем, засобів радіоелектронної боротьби, інтегрованих рішень, пояснили в Офісі президента.

Сторони працюватимуть над забезпеченням досягнення технологічної переваги українського війська у війні за свободу та незалежність, – йдеться у заяві.

Також зауважується, що співпраця та започаткування спільного виробництва в Україні "мають створити можливості для українського й естонського ОПК найбільш ефективно забезпечувати потреби Сил оборони".

Візит Зеленського до Естонії

Сьогодні, 11 січня, президент Володимир Зеленський прибув до Естонії, де провів низку важливих зустрічей.

Першим про візит президента України повідомив шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна.

Окрім того, повідомляється, що разом із главою держави до Таллінна прибув міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час спільного брифінгу глава естонської держави Алар Каріс заявив, що у війні Росії проти України не можна уникнути ударів по території країни-агресора, і не повинно бути обмежень на зброю, яку передають Україні партнери.

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