Прем’єрка Естонії озвучила прогноз щодо нападу РФ на НАТО

На переконання лідерки Естонії Каї Каллас, у європейських країн залишилося лише 3-5 років, аби підготуватися до можливої військової загрози для НАТО з боку РФ.

Конфлікт між НАТО та РФ може спалахнути найближчими роками

За словами політикині, вона посилається на дані естонської розвідки, згідно з якими Росії, в разі гіпотетичного перемир’я в Україні, знадобиться лише від трьох до п'яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО.

Це вкрай залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза — для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію, — висловила свою думку Кая Каллас. Поширити

Лідерка Естонії вкотре закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для посилення військової допомоги Україні.

Як вважає політикиня, якщо ЗСУ зможуть розгромити армію РФ на полі бою, то загроза війни для НАТО зникне на довгі роки.

Яким має бути план стримування Росії після її поразки в Україні

На думку Каї Каллас, в довгостроковій перспективі Альянс повинен нарешті домовитися про стратегію "стримування" Росії за зразком Холодної війни.

Що важливо розуміти, насамперед буде йтися про збільшення оборонних витрат кожної країни-члена до щонайменше 2,5% ВВП.