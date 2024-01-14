Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала, що її країна не буде видавати Україні чоловіків призивного віку.

Естонія не буде видавати Україні чоловіків

В інтерв’ю The Kyiv Independent Каллас розповіла, що під час візиту президента України в Естонію, вони обговорювали питання українських біженців, особливо чоловіків мобілізаційного віку.

Президент Зеленський описав, що є люди, які перебувають на полі бою, і є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад в Естонії. Поширити

Каллас сказала, що такі люди мають право бути в Естонії, якщо вони дотримуються правил. Якщо вони знаходяться в країні, то ЄС дає їм тимчасовий захист.

Тому ми точно не будемо робити нічого зі свого боку, щоб видати цих людей. Україна має звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщині. Поширити

В Естонії допускали допомогу з мобілізацією українців

У грудні 2023 року міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс сказав, що його країна готова допомогти Україні в мобілізації, якщо буде така необхідність.

За його словами, в Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку, але багато хто з них звільнений від мобілізації.

Згідно з українським законодавством, від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки не менш як трьох дітей, батьки дітей з інвалідністю і люди, які доглядають близьку людину. Тобто критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато. Поширити

Щоб Україні мобілізувати своїх громадян в Естонії, потрібна відповідна угода між державами. ЗА словами Ляенеметса, Естонія готова укласти такий договір з Україною.