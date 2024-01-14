Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала, що її країна не буде видавати Україні чоловіків призивного віку.
Естонія не буде видавати Україні чоловіків
В інтерв’ю The Kyiv Independent Каллас розповіла, що під час візиту президента України в Естонію, вони обговорювали питання українських біженців, особливо чоловіків мобілізаційного віку.
Каллас сказала, що такі люди мають право бути в Естонії, якщо вони дотримуються правил. Якщо вони знаходяться в країні, то ЄС дає їм тимчасовий захист.
В Естонії допускали допомогу з мобілізацією українців
У грудні 2023 року міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс сказав, що його країна готова допомогти Україні в мобілізації, якщо буде така необхідність.
За його словами, в Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку, але багато хто з них звільнений від мобілізації.
Щоб Україні мобілізувати своїх громадян в Естонії, потрібна відповідна угода між державами. ЗА словами Ляенеметса, Естонія готова укласти такий договір з Україною.
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