Міноборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію — Умєров

Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію і готове внести її на розгляд. У ній урахували пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нова редакція законопроєкту про мобілізацію

Міністр оборони Рустем Умєров сказав, що у міністерстві готові виносити нову редакцію на погодження Уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроєкту відкликали.

Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше. Поширити

Умєров сказав, що над мобілізаційним законопроєктом пів року в робочій групі працювали представники всіх фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.

Після реєстрації законопроекту у парламенті Міноборони, Головнокомандувач ЗСУ Залужний, Начальник Генштабу Шаптала брали участь в обговореннях та закритих нарадах.

Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно. Поширити

Він додав, що критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій політизуються та гальмуються, а це неприпустимо під час повномасштабної війни.

Уряд відкликав з Ради законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що 11 січня Кабмін офіційно відкликав свій законопроєкт про мобілізацію з Верховної Ради.

Раніше низка народних депутатів повідомила, що за результатами засідання погоджувальної ради в закритому режимі було вирішено повернути законопроєкт ініціаторові, тобто Кабміну.

Нагадаємо, що Уряд розробив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Які зміни у мобілізації в Україні у 2024 передбачає законопроєкт №10378, читайте в огляді від Online.ua.