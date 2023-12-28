Закон про мобілізацію. Юристка проаналізувала відповідальність за ухиляння від служби

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено дві основні причини неприбуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які вони та яка відповідальність передбачення за ухиляння кореспонденту online.ua розповіла юристка Вікторія Поліщук.

Причини неприбуття до ТЦК та СП

Новий законопроєкт передбачає дві поважні причини неприбуття до ТЦК і СП.

Перша – смерть рідних, без можливості приїзду людини. Друга - це певні стихійні лиха.

Дійсно, є низка інших поважних причин, які можуть бути у будь-якої людини, які треба буде доводити. Бо завжди у чинному законодавстві є така приставка “та інші поважні причини”. Поширити

Юристка впевнена, що цю норму будуть удосконалювати, оскільки є ще дуже складні хвороби та робочі процеси.

Відповідальність за ухиляння

Допоміжний законопроєкт №10379 уточнює розмір адміністративної відповідальності, зокрема, за порушення громадянами України ведення військового обліку, тобто, для прикладу, за відсутність власного електронного кабінету.

І це зараз найбільше викликає взагалі обурення в суспільстві, тому що ми розуміємо, що не всі чоловіки у віці від 18 до 60, а також не всі військовозобов'язані жінки, які мають фармацевтичну освіту та медичну освіту, у віці від 18 до 60 років, мають доступ до інтернету. За це є відповідальність. Поширити

Якщо військовозобов'язані не реєструють свій електронний кабінет, який вони мають в обов'язковому порядку зареєструвати протягом 20 днів з дати набрання чинності закону, за це передбачена досить велика санкція.

Наступне - це кримінальна відповідальність, яка передбачається в законопроєкті №10379. Зокрема за відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Процедура вручення повісток не завжди відбувається у відповідності до чинного законодавства. Людина може прийти для звірки своїх даних не в свій територіальний центр, де зберігається її військово-лікова справа. І в той же час вона має одразу пройти ВЛК і, відмовившись, отримує кримінальну відповідальність. Поширити

Також викликає обуренням той факт, за словами юристки, що за певних умов військовозобов'язаних, які є ухилянтами, можуть піднести до єдиного реєстру боржників, і, відповідно, вони не зможуть укладати кредитні договори, робити певні операції з рухомим чи нерухомим майном.