Закон про мобілізацію. Юристка проаналізувала відповідальність за ухиляння від служби
Категорія
Україна
Дата публікації

Закон про мобілізацію. Юристка проаналізувала відповідальність за ухиляння від служби

ЗСУ
Джерело:  online.ua

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено дві основні причини неприбуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які вони та яка відповідальність передбачення за ухиляння кореспонденту online.ua розповіла юристка Вікторія Поліщук.

Причини неприбуття до ТЦК та СП

Новий законопроєкт передбачає дві поважні причини неприбуття до ТЦК і СП.

Перша – смерть рідних, без можливості приїзду людини. Друга - це певні стихійні лиха.

Дійсно, є низка інших поважних причин, які можуть бути у будь-якої людини, які треба буде доводити. Бо завжди у чинному законодавстві є така приставка “та інші поважні причини”.

Юристка впевнена, що цю норму будуть удосконалювати, оскільки є ще дуже складні хвороби та робочі процеси.

Відповідальність за ухиляння

Допоміжний законопроєкт №10379 уточнює розмір адміністративної відповідальності, зокрема, за порушення громадянами України ведення військового обліку, тобто, для прикладу, за відсутність власного електронного кабінету.

І це зараз найбільше викликає взагалі обурення в суспільстві, тому що ми розуміємо, що не всі чоловіки у віці від 18 до 60, а також не всі військовозобов'язані жінки, які мають фармацевтичну освіту та медичну освіту, у віці від 18 до 60 років, мають доступ до інтернету. За це є відповідальність.

Якщо військовозобов'язані не реєструють свій електронний кабінет, який вони мають в обов'язковому порядку зареєструвати протягом 20 днів з дати набрання чинності закону, за це передбачена досить велика санкція.

Наступне - це кримінальна відповідальність, яка передбачається в законопроєкті №10379. Зокрема за відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Процедура вручення повісток не завжди відбувається у відповідності до чинного законодавства. Людина може прийти для звірки своїх даних не в свій територіальний центр, де зберігається її військово-лікова справа. І в той же час вона має одразу пройти ВЛК і, відмовившись, отримує кримінальну відповідальність.

Також викликає обуренням той факт, за словами юристки, що за певних умов військовозобов'язаних, які є ухилянтами, можуть піднести до єдиного реєстру боржників, і, відповідно, вони не зможуть укладати кредитні договори, робити певні операції з рухомим чи нерухомим майном.

Одразу кажу, що це виключно законопроекти 10378, 10379. До них, очевидно, будуть вносити зміни. Ці законопроекти були спеціально надані нам усім, для того, щоб ми мали можливість до 10 січня проглянути, проаналізувати. Є низка організацій, які сьогодні вносять свої рекомендації для того, щоби держава і суспільство взаємодіяли між собою об'єктивно, як правова держава.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Загальна мобілізація в Україні. Що відомо про нові правила призову
ЗСУ
Категорія
ГІД ONLINE.UA
Дата публікації
Додати до обраного
Мобілізація в Україні 2024. Пояснюємо зрозумілими словами законопроєкт №10378
Мобілізація в Україні 2024
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Омбудсман Лубінець виявив порушення в законопроєкті про мобілізацію
Дмитро Лубінець

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм