Закон про мобілізацію. Юристка проаналізувала відповідальність за ухиляння від служби

У новому законопроєкті про мобілізацію передбачено дві основні причини неприбуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які вони та яка відповідальність передбачення за ухиляння кореспонденту online.ua розповіла юристка Вікторія Поліщук.
Причини неприбуття до ТЦК та СП
Новий законопроєкт передбачає дві поважні причини неприбуття до ТЦК і СП.
Перша – смерть рідних, без можливості приїзду людини. Друга - це певні стихійні лиха.
Юристка впевнена, що цю норму будуть удосконалювати, оскільки є ще дуже складні хвороби та робочі процеси.
Відповідальність за ухиляння
Допоміжний законопроєкт №10379 уточнює розмір адміністративної відповідальності, зокрема, за порушення громадянами України ведення військового обліку, тобто, для прикладу, за відсутність власного електронного кабінету.
Якщо військовозобов'язані не реєструють свій електронний кабінет, який вони мають в обов'язковому порядку зареєструвати протягом 20 днів з дати набрання чинності закону, за це передбачена досить велика санкція.
Наступне - це кримінальна відповідальність, яка передбачається в законопроєкті №10379. Зокрема за відмову від проходження військово-лікарської комісії.
Також викликає обуренням той факт, за словами юристки, що за певних умов військовозобов'язаних, які є ухилянтами, можуть піднести до єдиного реєстру боржників, і, відповідно, вони не зможуть укладати кредитні договори, робити певні операції з рухомим чи нерухомим майном.
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