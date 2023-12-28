Закон о мобилизации. Юристка проанализировала ответственность за уклонение от службы
Категория
Украина
Дата публикации

Закон о мобилизации. Юристка проанализировала ответственность за уклонение от службы

ВСУ
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Источник:  online.ua

В новом законопроекте о мобилизации предусмотрены две основные причины неприбытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Какие они и какова ответственность за уклонение корреспонденту online.ua рассказала юристка Виктория Полищук.

Причины неприбытия в ТЦК и СП

Новый законопроект предусматривает две уважительные причины неприбытия в ТЦК и СП.

Первая – смерть родных, без возможности приезда человека. Вторая – это определенные стихийные бедствия.

Действительно, есть ряд других уважительных причин, которые могут быть у любого человека, который нужно будет доказывать. Ибо всегда в действующем законодательстве есть такая приставка "и другие уважительные причины".

Юристка уверена, что эту норму будут совершенствовать, поскольку есть еще очень сложные болезни и рабочие процессы.

Ответственность за уклонение

Вспомогательный законопроект №10379 уточняет размер административной ответственности, в частности, за нарушение гражданами Украины ведения военного учета, то есть, например, за отсутствие собственного электронного кабинета.

И это сейчас больше всего вызывает возмущение в обществе, потому что мы понимаем, что не все мужчины в возрасте от 18 до 60, а также не все военнообязанные женщины, имеющие фармацевтическое образование и медицинское образование, в возрасте от 18 до 60 лет, имеют доступ в интернет. За это есть ответственность.

Если военнообязанные не регистрируют свой электронный кабинет, который они должны в обязательном порядке зарегистрировать в течение 20 дней с даты вступления закона в силу, за это предусмотрена достаточно большая санкция.

Следующее – это уголовная ответственность, которая предусматривается в законопроекте №10379. В частности, за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Процедура вручения повесток не всегда происходит в соответствии с действующим законодательством. Человек может прийти для сверки своих данных не в свой территориальный центр, где хранится его военно-лекарственное дело. И в то же время он должен сразу пройти ВВК и, отказавшись, получает уголовную ответственность.

Также вызывает возмущением тот факт, по словам юристки, что при определенных условиях, военнообязанных, которые являются уклонистами, могут внести в единый реестр должников, и, соответственно, они не смогут заключать кредитные договоры, делать определенные операции с движимым или недвижимым имуществом.

Сразу говорю, что это исключительно законопроекты 10378, 10379. В них, очевидно, будут вноситься изменения. Эти законопроекты были специально предоставлены нам всем, для того чтобы мы имели возможность до 10 января просмотреть, проанализировать. Есть ряд организаций, которые сегодня вносят свои рекомендации для того, чтобы государство и общество взаимодействовали между собой объективно как правовое государство.

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