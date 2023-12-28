Закон о мобилизации. Юристка проанализировала ответственность за уклонение от службы

В новом законопроекте о мобилизации предусмотрены две основные причины неприбытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Какие они и какова ответственность за уклонение корреспонденту online.ua рассказала юристка Виктория Полищук.

Причины неприбытия в ТЦК и СП

Новый законопроект предусматривает две уважительные причины неприбытия в ТЦК и СП.

Первая – смерть родных, без возможности приезда человека. Вторая – это определенные стихийные бедствия.

Действительно, есть ряд других уважительных причин, которые могут быть у любого человека, который нужно будет доказывать. Ибо всегда в действующем законодательстве есть такая приставка "и другие уважительные причины". Поделиться

Юристка уверена, что эту норму будут совершенствовать, поскольку есть еще очень сложные болезни и рабочие процессы.

Ответственность за уклонение

Вспомогательный законопроект №10379 уточняет размер административной ответственности, в частности, за нарушение гражданами Украины ведения военного учета, то есть, например, за отсутствие собственного электронного кабинета.

И это сейчас больше всего вызывает возмущение в обществе, потому что мы понимаем, что не все мужчины в возрасте от 18 до 60, а также не все военнообязанные женщины, имеющие фармацевтическое образование и медицинское образование, в возрасте от 18 до 60 лет, имеют доступ в интернет. За это есть ответственность. Поделиться

Если военнообязанные не регистрируют свой электронный кабинет, который они должны в обязательном порядке зарегистрировать в течение 20 дней с даты вступления закона в силу, за это предусмотрена достаточно большая санкция.

Следующее – это уголовная ответственность, которая предусматривается в законопроекте №10379. В частности, за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

Процедура вручения повесток не всегда происходит в соответствии с действующим законодательством. Человек может прийти для сверки своих данных не в свой территориальный центр, где хранится его военно-лекарственное дело. И в то же время он должен сразу пройти ВВК и, отказавшись, получает уголовную ответственность. Поделиться

Также вызывает возмущением тот факт, по словам юристки, что при определенных условиях, военнообязанных, которые являются уклонистами, могут внести в единый реестр должников, и, соответственно, они не смогут заключать кредитные договоры, делать определенные операции с движимым или недвижимым имуществом.