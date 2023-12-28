Закон о мобилизации. Юристка проанализировала ответственность за уклонение от службы

В новом законопроекте о мобилизации предусмотрены две основные причины неприбытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Какие они и какова ответственность за уклонение корреспонденту online.ua рассказала юристка Виктория Полищук.
Причины неприбытия в ТЦК и СП
Новый законопроект предусматривает две уважительные причины неприбытия в ТЦК и СП.
Первая – смерть родных, без возможности приезда человека. Вторая – это определенные стихийные бедствия.
Юристка уверена, что эту норму будут совершенствовать, поскольку есть еще очень сложные болезни и рабочие процессы.
Ответственность за уклонение
Вспомогательный законопроект №10379 уточняет размер административной ответственности, в частности, за нарушение гражданами Украины ведения военного учета, то есть, например, за отсутствие собственного электронного кабинета.
Если военнообязанные не регистрируют свой электронный кабинет, который они должны в обязательном порядке зарегистрировать в течение 20 дней с даты вступления закона в силу, за это предусмотрена достаточно большая санкция.
Следующее – это уголовная ответственность, которая предусматривается в законопроекте №10379. В частности, за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.
Также вызывает возмущением тот факт, по словам юристки, что при определенных условиях, военнообязанных, которые являются уклонистами, могут внести в единый реестр должников, и, соответственно, они не смогут заключать кредитные договоры, делать определенные операции с движимым или недвижимым имуществом.
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