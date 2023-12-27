Омбудсман Лубинец обнаружил нарушения в законопроекте о мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально подтвердил, что предложенный Кабмином законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Омбудсман объяснил, что не так с законопроектом о мобилизации

Как считает Дмитрий Лубинец, в этом документе есть нормы, противоречащие Конституции.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека предупредил, что не намерен молчать, когда этот законопроект зайдет официально к нему на согласование.

По предварительным данным, это произойдет на этапе подготовки к рассмотрению в комитете.

Именно поэтому я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы (Офис омбудсмена – ред.) тщательно будем его изучать, и я буду делать свои возражения, – предупреждает Дмитрий Лубинец. Поделиться

По его словам, речь идет о ряде ограничений касательно уклоняющихся от мобилизации лиц.

В первую очередь речь это запрете на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.

Омбудсман обратил внимание на то, что это прямая норма Конституции, ведь, как известно, человек не может быть ограничен в своих правах.

Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно, - объяснил свою позицию по этому поводу Лубинец. Поделиться

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что не допустит, чтобы Конституцию Украины превратили в бумажку, прикрываясь военным положением.

Общая мобилизация в Украине. Что может изменить новый законопроект

25 декабря правительство направило в ВРУ законопроект №10378, который должен будет регулировать вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы.

Что важно понимать, этот документ предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении уклоняющихся от мобилизации военнообязанных украинцев.

По предварительным данным, уклоняющихся планируют вносить в специально созданный открытый Единый реестр должников.

Украинские граждане из этого списка будут ограничены в праве пользоваться собственным транспортом, не смогут получить водительские права, выезжать за границу, совершать сделки с движимым и недвижимым имуществом, а также будут ограничены в праве на пользование денежными средствами и другими ценностями, не смогут получить кредит и воспользоваться льготами.

Кроме того, согласно законопроекту, уклончанам и лицам, отказывающимся проходить медосмотр, может угрожать тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Поделиться

Более того, Кабмин хочет в десять раз увеличить штраф за нарушение правил военного учета по сравнению с актуальными 850 грн и 1700 грн в случае повторного правонарушения.

Предусматривается увеличение штрафа за нарушение правил мобилизации и военной службы: с 8,5 тыс. грн. до 34-85 тыс. грн. (а в условиях особого периода - от 153 до 204 тыс. грн.).