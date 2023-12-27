Омбудсман Лубинец обнаружил нарушения в законопроекте о мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально подтвердил, что предложенный Кабмином законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.
Омбудсман объяснил, что не так с законопроектом о мобилизации
Как считает Дмитрий Лубинец, в этом документе есть нормы, противоречащие Конституции.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека предупредил, что не намерен молчать, когда этот законопроект зайдет официально к нему на согласование.
По предварительным данным, это произойдет на этапе подготовки к рассмотрению в комитете.
По его словам, речь идет о ряде ограничений касательно уклоняющихся от мобилизации лиц.
В первую очередь речь это запрете на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.
Омбудсман обратил внимание на то, что это прямая норма Конституции, ведь, как известно, человек не может быть ограничен в своих правах.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что не допустит, чтобы Конституцию Украины превратили в бумажку, прикрываясь военным положением.
Общая мобилизация в Украине. Что может изменить новый законопроект
25 декабря правительство направило в ВРУ законопроект №10378, который должен будет регулировать вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы.
Что важно понимать, этот документ предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении уклоняющихся от мобилизации военнообязанных украинцев.
По предварительным данным, уклоняющихся планируют вносить в специально созданный открытый Единый реестр должников.
Украинские граждане из этого списка будут ограничены в праве пользоваться собственным транспортом, не смогут получить водительские права, выезжать за границу, совершать сделки с движимым и недвижимым имуществом, а также будут ограничены в праве на пользование денежными средствами и другими ценностями, не смогут получить кредит и воспользоваться льготами.
Более того, Кабмин хочет в десять раз увеличить штраф за нарушение правил военного учета по сравнению с актуальными 850 грн и 1700 грн в случае повторного правонарушения.
Предусматривается увеличение штрафа за нарушение правил мобилизации и военной службы: с 8,5 тыс. грн. до 34-85 тыс. грн. (а в условиях особого периода - от 153 до 204 тыс. грн.).
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