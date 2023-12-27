Правозащитники центра "Принцип" проанализировали законопроект о мобилизации

Команда украинского правозащитного центра для военных Принцип озвучила свои выводы после ознакомления с законопроектом о мобилизации. Эксперты анализировали положения, которые касаются непосредственно военных и службы.
Законопроект о мобилизации —появился анализ от правозащитников
Эксперты обращают внимание на то, что в документе наконец-то предусмотрена возможность увольнения со службы военных, которые были в плену.
Кроме того, в законопроекте закреплено положение об увольнении в связи с инвалидностью I и II группы (если военные не захотели продолжать службу).
Как известно, несмотря на длительное обсуждение, это решение до сих пор не принималось на самом высоком уровне.
Также в законопроекте речь идет о том, что контрактники получат возможность увольнения со службы через содержание 3-х детей и наличие жены/супруга из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы
По словам правозащитников, для этого в течение трех месяцев должны разработать изменения до 402 приказа Минобороны, регулирующего ВЛК.
Команда центра «Принцип» настаивает на том, чтобы после этих изменений люди с функциональными ограничениями не несли службу, которую не могут выполнять.
Специалисты также призывают оставить промежуточную категорию граждан, предусматривающих службу в тыловых частях.
Что касается сроков военной службы, то здесь законопроект устанавливает основание для увольнения в запас для военных, которые во время военного положения непрерывно отслужили 36 месяцев.
Однако, что важно понимать, сейчас формула такого увольнения не содержит уточнения по поводу участия в боевых действиях.
Несмотря на это, как отмечают правозащитники, установление четкого срока для демобилизации позволяет спрогнозировать сроки, в которые определенное количество людей будет переходить из состояния военных в гражданских или в резерв.
Это также позволяет государству приготовиться к продуманному возвращению ветеранов.
Команда центра "Принцин" обращает внимание на то, что сейчас крайне важно реальное объединение военно-политического руководства с целью доработки этого законопроекта.
Что Залужный говорит о внесении в Раду законопроекта о мобилизации
По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, никаких документов ни он, ни представители украинской армии не подавали Кабмину, ведь у них вообще нет такого права.
Как отметил Валерий Залужный, это не его компетенция – кого будет призывать государство.
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