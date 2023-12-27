Правозащитники центра "Принцип" проанализировали законопроект о мобилизации

Команда украинского правозащитного центра для военных Принцип озвучила свои выводы после ознакомления с законопроектом о мобилизации. Эксперты анализировали положения, которые касаются непосредственно военных и службы.

Законопроект о мобилизации —появился анализ от правозащитников

Эксперты обращают внимание на то, что в документе наконец-то предусмотрена возможность увольнения со службы военных, которые были в плену.

Для освобожденных из плена, решивших продлить службу, предусмотрен отпуск продолжительностью 90 дней с сохранением денежного довольствия. Поделиться

Кроме того, в законопроекте закреплено положение об увольнении в связи с инвалидностью I и II группы (если военные не захотели продолжать службу).

Как известно, несмотря на длительное обсуждение, это решение до сих пор не принималось на самом высоком уровне.

Также в законопроекте речь идет о том, что контрактники получат возможность увольнения со службы через содержание 3-х детей и наличие жены/супруга из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы

Ограниченно пригодные. Этот вывод исключается из перечня ВЛК. То есть теперь часть военных с этим статусом станет либо непригодной, либо пригодной для службы. В течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона ⁠граждане Украины, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти повторное обследование. Поделиться

По словам правозащитников, для этого в течение трех месяцев должны разработать изменения до 402 приказа Минобороны, регулирующего ВЛК.

Команда центра «Принцип» настаивает на том, чтобы после этих изменений люди с функциональными ограничениями не несли службу, которую не могут выполнять.

Специалисты также призывают оставить промежуточную категорию граждан, предусматривающих службу в тыловых частях.

Ротации. Судя по документу, механизм реализации такой нормы является открытым вопросом, ведь изменения для отдыха и восстановления боеспособности принимаются решением военного командования Поделиться

Что касается сроков военной службы, то здесь законопроект ⁠устанавливает основание для увольнения в запас для военных, которые во время военного положения непрерывно отслужили 36 месяцев.

Однако, что важно понимать, сейчас ⁠формула такого увольнения не содержит уточнения по поводу участия в боевых действиях.

В предыдущих коммуникациях мы отмечали, что такая формула должна содержать уточнения об участии в боевых действиях. Так что все же стоит доработать ее логику. Поделиться

Несмотря на это, как отмечают правозащитники, установление четкого срока для демобилизации позволяет спрогнозировать сроки, в которые определенное количество людей будет переходить из состояния военных в гражданских или в резерв.

Это также позволяет государству приготовиться к продуманному возвращению ветеранов.

Команда центра "Принцин" обращает внимание на то, что сейчас крайне важно реальное объединение военно-политического руководства с целью доработки этого законопроекта.

Что Залужный говорит о внесении в Раду законопроекта о мобилизации

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, никаких документов ни он, ни представители украинской армии не подавали Кабмину, ведь у них вообще нет такого права.

Никаких представлений каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб ВСУ не делали и не могут делать. Потому что ВСУ и Генштаб лишены такой функции как законодательная инициатива. ВСУ никаких документов Кабмину не подавали, – подчеркнул генерал. Поделиться

Как отметил Валерий Залужный, это не его компетенция – кого будет призывать государство.