В Украине заработал электронный Реестр военнообязанных "Оберег"

Доступ к заработавшему в Украине электронному Реестру военнообязанных "Оберег" имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры. Сами военнообязанные могут только проверить свои данные, зачем нужно обратиться в ТЦК.
Электронный реестр военнообязанных "Оберег": что известно
В Украине уже работает электронный реестр военнообязанных "Оберег".
История Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов началась в марте 2017 года с принятия соответствующего закона. Формально реестр был запущен еще в марте 2022 года, но без полной базы.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в начале сентября сказал, что смысл "Оберега" в полной полной цифровизации процессов, чтобы перевести все в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий. Кроме того, реестр исключит любые коррупционные риски.
Единый реестр представляет собой электронную информационную систему для сбора, хранения, обработки и использования данных, созданной для обеспечения военного учета граждан Украины.
Его задача:
ведение военного учета
планирование и реализация мер по мобилизации и принятию на контракт
информационное обеспечение военных пенсионеров и членов семей погибших сведениями о военном учете
Администраторами реестра определены областные ТЦК и оперативные командования. Наполняют районные и городские центры комплектования.
Ожидается, что благодаря "Оберегу" удастся быстрее идентифицировать украинцев, не стоящих на военном учете.
Заполненность "Оберега" данными
Еще осенью украинские СМИ писали о фактической готовности "Оберега" и о том, что большинство военнообязанных украинцев уже в реестре. Этому, в частности, способствовала цифровизация процессов на основе сервиса "Действие".
Спикер Сухопутных сил Владимир Фитьо сообщал, что "Оберег" уже заработал.
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уточняет, что "Оберег" – это база данных военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. И сведений о действующих военнослужащих там нет.
Она сравнивает его с реестром паспортов или единственным демографическим реестром с персональной информацией украинцев. В настоящее время ведется обмен данными с крупными государственными реестрами.
Что изменит запуск Реестра военнообязанных
После синхронизации баз данных в большинстве случаев отпадет потребность в мерах оповещения.
До этого электронная база в ТЦК позволяла осуществлять меры по оповещению людей в любой точке страны, то есть, например, человеку из Сум могли вручить повестку в Одессе. Теперь оцифрованное дело может увидеть ТЦК в другом регионе. Пока синхронизации с другими реестрами нет. Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, вручением повесток на блокпостах отпадут.
Екатерина Черногоренко отмечает, что Кабинету министров предлагают запустить возможность взятия на военный учет через Центры предоставления административных услуг. А на базе "Оберега" запустят новые электронные услуги, например по бронированию военнообязанных.
Какие данные и откуда есть в "Обереге"
Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет (с 17 лет в случае принятия законопроекта №10062).
В него вносят следующие данные:
ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство
место жительства и пребывания
семейное положение (наличие детей)
образование, профессия, место работы
состояние здоровья
военно-учетная специальность
Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизитах внутреннего и загранпаспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимость и т. д.
Если Верховная рада примет законопроект №10062, то этот перечень будет дополнен номерами телефонов, адресами электронной почты, сведениями о владении иностранными языками, о праве на владение оружием и водительском удостоверении. По состоянию на декабрь 2023 года документ прошел только первое чтение.
Наполняется "Оберег" данными из других реестров. На первом этапе идет взаимодействие с базами Минфина, МВД, Министерства образования и науки и Государственной судебной администрации. На следующих этапах налаживается обмен информацией с реестрами Пенсионного фонда, Минздрава, Министерства социальной политики и других ведомств.
Одним из ключевых является Реестр физических лиц – налогоплательщиков. В нем собиралась информация с 1994 года, он наиболее полный и способный обеспечить верификацию данных в других реестрах.
Отметим, согласие военнообязанных на обработку персональных данных для "Оберега" не требуется. При этом украинцы должны предоставлять исключительно достоверную информацию о себе.
Как работает "Оберег" и кто имеет доступ
До запуска "Оберега" вся информация о человеке в военкомате хранилась в "папочках". И первой задачей было оцифровать папки, внести их в систему, чтобы информация была доступна онлайн.
Фактически речь идет об автоматизации работы ТЦК, которая уберет очереди, окошки и т. д. С другой стороны, речь идет о качественных данных, которые позволят принимать решение о том, сколько людей мобилизовать, кто нужен и так далее.
По словам Федорова, сейчас при женитьбе мужчина должен сообщить об этом военкомат. Реестр позволит получать данные автоматически. То есть не нужно каждый раз приходить в ТЦК для того, чтобы известить его о таких изменениях.
Простыми словами, интерфейса коммуникации людей с военкоматами через реестр нет. "Оберег" лишь автоматизирует общение сотрудника ТЦК с военнообязанным, поскольку не нужно "бежать и брать папку с документами".
Доступ в реестр имеют Минобороны, Генеральный штаб ВСУ, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки и ТЦК.
Если данные о личности вносятся впервые, формируется отдельный номер записи в "Обереге", фиксируются время, дата и информация о том, кто сделал запись. Данные в электронных карточках о каждом человеке должны храниться на протяжении всей жизни и удаляются после 105 лет со дня рождения.
Оператор ТЦК не имеет непосредственного доступа к другим реестрам, только формирует через "Оберег" конкретный запрос. К примеру, если студенту необходимо принести справку с места обучения, сейчас нужно обратиться в вуз, получить документ с печатью, после чего идти в ТЦК. Единый реестр позволит по запросу проверить, действительно ли этот человек учится на дневной форме и имеет право на отсрочку.
Что касается доступа военнообязанных к реестру, то сегодня есть лишь возможность проверить информацию о себе. При этом для этого необходимо лично обратиться в ТЦК и подать письменный запрос.
В законопроекте №10062 есть норма о том, что военнообязанные получат доступ к "Оберегу" через электронный кабинет. И уже тогда можно будет дистанционно проверять данные и давать сведения о себе в ТЦК.
Если данных нет в реестре, ТЦК "потеряет" человека?
Как заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, есть возможность выявлять военнообязанных, даже если они не обновляли данные в ТЦК или их нет в "Обереге".
Например, Минздрав будет передавать данные о номере телефона, электронной почте, сведениях о состоянии здоровья – все, что в базу данных заносил семейный врач.
Министерство внутренних дел будет передавать следующую информацию:
наличие (отсутствие) судимости
сведения о владении транспортным средством
информация о водительских правах
разрешение на оружие
Государственная налоговая служба предоставит данные о работе (код предприятия, место работы, должность). Министерство образования – о том, где мужчина учится, когда заканчивает обучение, получает ли второе высшее образование.
Кроме того, в системе будет являться электронный кабинет, электронный военный билет и электронная учетная книжка. Благодаря обмену данными в "Обереге" будет отображаться, какими услугами пользуется человек и где он находится. По словам Калмыковой, фактически военнообязанных смогут отслеживать онлайн.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-