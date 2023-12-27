В Украине заработал электронный Реестр военнообязанных "Оберег"

Доступ к заработавшему в Украине электронному Реестру военнообязанных "Оберег" имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры. Сами военнообязанные могут только проверить свои данные, зачем нужно обратиться в ТЦК.

Электронный реестр военнообязанных "Оберег": что известно

В Украине уже работает электронный реестр военнообязанных "Оберег".

История Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов началась в марте 2017 года с принятия соответствующего закона. Формально реестр был запущен еще в марте 2022 года, но без полной базы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в начале сентября сказал, что смысл "Оберега" в полной полной цифровизации процессов, чтобы перевести все в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий. Кроме того, реестр исключит любые коррупционные риски.

Единый реестр представляет собой электронную информационную систему для сбора, хранения, обработки и использования данных, созданной для обеспечения военного учета граждан Украины.

Его задача:

ведение военного учета

планирование и реализация мер по мобилизации и принятию на контракт

информационное обеспечение военных пенсионеров и членов семей погибших сведениями о военном учете

Администраторами реестра определены областные ТЦК и оперативные командования. Наполняют районные и городские центры комплектования.

Ожидается, что благодаря "Оберегу" удастся быстрее идентифицировать украинцев, не стоящих на военном учете.

Заполненность "Оберега" данными

Еще осенью украинские СМИ писали о фактической готовности "Оберега" и о том, что большинство военнообязанных украинцев уже в реестре. Этому, в частности, способствовала цифровизация процессов на основе сервиса "Действие".

Спикер Сухопутных сил Владимир Фитьо сообщал, что "Оберег" уже заработал.

Но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами. Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные базы данных, – отметил он. Поделиться

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уточняет, что "Оберег" – это база данных военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. И сведений о действующих военнослужащих там нет.

Она сравнивает его с реестром паспортов или единственным демографическим реестром с персональной информацией украинцев. В настоящее время ведется обмен данными с крупными государственными реестрами.

Планируемая работа по "Оберегу" завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, – добавила Черногоренко. Поделиться

Что изменит запуск Реестра военнообязанных

После синхронизации баз данных в большинстве случаев отпадет потребность в мерах оповещения.

Мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты – НДФЛ – уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой форме собственности о том, что этому гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП, – рассказал Владимир Фитьо. Поделиться

До этого электронная база в ТЦК позволяла осуществлять меры по оповещению людей в любой точке страны, то есть, например, человеку из Сум могли вручить повестку в Одессе. Теперь оцифрованное дело может увидеть ТЦК в другом регионе. Пока синхронизации с другими реестрами нет. Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, вручением повесток на блокпостах отпадут.

Это упростит проведение мобилизации ресурсов – как человеческих, так и транспортных и многое другое. Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения, – добавил представитель Сухопутных сил. Поделиться

Екатерина Черногоренко отмечает, что Кабинету министров предлагают запустить возможность взятия на военный учет через Центры предоставления административных услуг. А на базе "Оберега" запустят новые электронные услуги, например по бронированию военнообязанных.

Какие данные и откуда есть в "Обереге"

Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет (с 17 лет в случае принятия законопроекта №10062).

В него вносят следующие данные:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место жительства и пребывания

семейное положение (наличие детей)

образование, профессия, место работы

состояние здоровья

военно-учетная специальность

Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизитах внутреннего и загранпаспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимость и т. д.

Если Верховная рада примет законопроект №10062, то этот перечень будет дополнен номерами телефонов, адресами электронной почты, сведениями о владении иностранными языками, о праве на владение оружием и водительском удостоверении. По состоянию на декабрь 2023 года документ прошел только первое чтение.

Наполняется "Оберег" данными из других реестров. На первом этапе идет взаимодействие с базами Минфина, МВД, Министерства образования и науки и Государственной судебной администрации. На следующих этапах налаживается обмен информацией с реестрами Пенсионного фонда, Минздрава, Министерства социальной политики и других ведомств.

Одним из ключевых является Реестр физических лиц – налогоплательщиков. В нем собиралась информация с 1994 года, он наиболее полный и способный обеспечить верификацию данных в других реестрах.

Отметим, согласие военнообязанных на обработку персональных данных для "Оберега" не требуется. При этом украинцы должны предоставлять исключительно достоверную информацию о себе.

Как работает "Оберег" и кто имеет доступ

До запуска "Оберега" вся информация о человеке в военкомате хранилась в "папочках". И первой задачей было оцифровать папки, внести их в систему, чтобы информация была доступна онлайн.

И когда вы приходите в военкомат, чтобы она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько военнообязанных, а где они учились - то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование", – объясняет вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров. Поделиться

Фактически речь идет об автоматизации работы ТЦК, которая уберет очереди, окошки и т. д. С другой стороны, речь идет о качественных данных, которые позволят принимать решение о том, сколько людей мобилизовать, кто нужен и так далее.

По словам Федорова, сейчас при женитьбе мужчина должен сообщить об этом военкомат. Реестр позволит получать данные автоматически. То есть не нужно каждый раз приходить в ТЦК для того, чтобы известить его о таких изменениях.

Простыми словами, интерфейса коммуникации людей с военкоматами через реестр нет. "Оберег" лишь автоматизирует общение сотрудника ТЦК с военнообязанным, поскольку не нужно "бежать и брать папку с документами".

Доступ в реестр имеют Минобороны, Генеральный штаб ВСУ, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки и ТЦК.

Если данные о личности вносятся впервые, формируется отдельный номер записи в "Обереге", фиксируются время, дата и информация о том, кто сделал запись. Данные в электронных карточках о каждом человеке должны храниться на протяжении всей жизни и удаляются после 105 лет со дня рождения.

Оператор ТЦК не имеет непосредственного доступа к другим реестрам, только формирует через "Оберег" конкретный запрос. К примеру, если студенту необходимо принести справку с места обучения, сейчас нужно обратиться в вуз, получить документ с печатью, после чего идти в ТЦК. Единый реестр позволит по запросу проверить, действительно ли этот человек учится на дневной форме и имеет право на отсрочку.

Что касается доступа военнообязанных к реестру, то сегодня есть лишь возможность проверить информацию о себе. При этом для этого необходимо лично обратиться в ТЦК и подать письменный запрос.

В законопроекте №10062 есть норма о том, что военнообязанные получат доступ к "Оберегу" через электронный кабинет. И уже тогда можно будет дистанционно проверять данные и давать сведения о себе в ТЦК.

Если данных нет в реестре, ТЦК "потеряет" человека?

Как заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, есть возможность выявлять военнообязанных, даже если они не обновляли данные в ТЦК или их нет в "Обереге".

Даже если человека не будет в Реестре военнообязанных – есть другие реестры, по которым мы в любом случае обнаружим их», – заявила она и отметила, что каждый в современном мире оставляет цифровой след. Поделиться

Например, Минздрав будет передавать данные о номере телефона, электронной почте, сведениях о состоянии здоровья – все, что в базу данных заносил семейный врач.

Министерство внутренних дел будет передавать следующую информацию:

наличие (отсутствие) судимости

сведения о владении транспортным средством

информация о водительских правах

разрешение на оружие

Государственная налоговая служба предоставит данные о работе (код предприятия, место работы, должность). Министерство образования – о том, где мужчина учится, когда заканчивает обучение, получает ли второе высшее образование.

Кроме того, в системе будет являться электронный кабинет, электронный военный билет и электронная учетная книжка. Благодаря обмену данными в "Обереге" будет отображаться, какими услугами пользуется человек и где он находится. По словам Калмыковой, фактически военнообязанных смогут отслеживать онлайн.