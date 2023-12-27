Общая мобилизация в Украине. Что известно о новых правилах призыва
Категория
Украина
Дата публикации

Общая мобилизация в Украине. Что известно о новых правилах призыва

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо официально подтвердил, что новые правила мобилизации не предусматривают отправку гражданина на фронт после получения первой повестки.

Что важно знать о новых правилах мобилизации в 2024 году

По словам Владимира Фитьо, первую повестку дают исключительно с целью уточнения учетных данных гражданина Украины призывного возраста.

В первую очередь речь идет о его семейном положении, возможных причинах для отсрочки и прохождении медкомиссии для определения состояния здоровья.

Если ваше здоровье в порядке, профессия нужна, а причин отсрочки от службы в армии нет, ТЦК выписывает другую повестку. После нее вы отправляетесь в учебный центр. Там вы проходите обучение – минимально месяц, а еще две недели на согласование подразделения, – объясняет представитель Сухопутных войск.

Владимир Фитьо обращает внимание на то, что в случае более сложных боевых профессий получение навыков может занять от двух до трех месяцев.

Кроме того, возможно и обучение за пределами Украины.

После завершения всех этих процессов граждане Украины попадают в свою воинскую часть, где начинают выполнять соответствующие задачи.

Поэтому еще раз подчеркну: после первой повестки никто на войну не отправляет, - подытожил Владимир Фитьо.

Как Залужный прокомментировал внесение в Раду проекта закона о мобилизации

26 декабря Главнокомандующий ВСУ официально подтвердил, что никаких документов ни он, ни представители Вооруженных сил Украины не подавали Кабмину, ведь это просто невозможно.

Никаких представлений каких-либо законопроектов ВСУ или Генштаб ВСУ не делали и не могут делать. Потому что ВСУ и Генштаб лишены такой функции как законодательная инициатива. ВСУ никаких документов Кабмину не подавали, – подчеркнул Валерий Залужный.

Также он добавил, что количество от 400 до 500 тысяч мобилизованных военное командование сформировало учитывая текущие потребности и потребности на 2024 год.

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