Общая мобилизация в Украине. Что известно о новых правилах призыва

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо официально подтвердил, что новые правила мобилизации не предусматривают отправку гражданина на фронт после получения первой повестки.
Что важно знать о новых правилах мобилизации в 2024 году
По словам Владимира Фитьо, первую повестку дают исключительно с целью уточнения учетных данных гражданина Украины призывного возраста.
В первую очередь речь идет о его семейном положении, возможных причинах для отсрочки и прохождении медкомиссии для определения состояния здоровья.
Владимир Фитьо обращает внимание на то, что в случае более сложных боевых профессий получение навыков может занять от двух до трех месяцев.
Кроме того, возможно и обучение за пределами Украины.
После завершения всех этих процессов граждане Украины попадают в свою воинскую часть, где начинают выполнять соответствующие задачи.
Как Залужный прокомментировал внесение в Раду проекта закона о мобилизации
26 декабря Главнокомандующий ВСУ официально подтвердил, что никаких документов ни он, ни представители Вооруженных сил Украины не подавали Кабмину, ведь это просто невозможно.
Также он добавил, что количество от 400 до 500 тысяч мобилизованных военное командование сформировало учитывая текущие потребности и потребности на 2024 год.
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