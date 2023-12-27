Загальна мобілізація в Україні. Що відомо про нові правила призову

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо офіційно підтвердив, що нові правила мобілізації не передбачають відправлення громадянина на фронт після отримання першої повістки.

Що важливо знати про нові правила мобілізації у 2024 році

За словами Володимира Фітьо, першу повістку дають винятково з метою уточнення облікових даних громадянина України призовного віку.

Насамперед йдеться про його сімейний стан, можливі причини для відстрочення та проходження медкомісії для визначення стану здоров’я.

Якщо ваше здоров’я в порядку, професія потрібна, а причин для відстрочки від служби в армії немає, ТЦК виписує іншу повістку. За нею ви вже вирушаєте до навчального центру. Там ви проходите навчання – мінімально місяць, а ще два тижні на злагодження підрозділу, – пояснює представник Сухопутних військ. Поширити

Володимир Фітьо звертає увагу на те, що у разі більш складних бойових професій здобуття навичок може тривати від двох до трьох місяців.

Окрім того, також можливе й навчання за межами України.

Після завершення усіх цих процесів громадяни України потрапляє до своєї військової частини, де починає виконувати відповідні завдання.

Тому ще раз наголошу: після першої повістки ніхто на війну не відправляє, — підсумував Володимир Фітьо. Поширити

Як Залужний прокоментував внесення у Раду проєкту закону про мобілізацію

26 грудня Головнокомандувач ЗСУ офіційно підтвердив, що жодних документів ані він, ані представники Збройних сил України не подавали Кабміну, адже це просто неможливо.

Жодних подань будь-яких законопроєктів ЗСУ або Генштаб ЗСУ не робили й не можуть робити. Бо ЗСУ та Генштаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. ЗСУ ніяких документів Кабміну не подавали, – наголосив Валерій Залужний. Поширити

Також він додав, що кількість від 400 до 500 тисяч мобілізованих військове командування сформувало з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.