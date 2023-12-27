Загальна мобілізація в Україні. Що відомо про нові правила призову

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо офіційно підтвердив, що нові правила мобілізації не передбачають відправлення громадянина на фронт після отримання першої повістки.
Що важливо знати про нові правила мобілізації у 2024 році
За словами Володимира Фітьо, першу повістку дають винятково з метою уточнення облікових даних громадянина України призовного віку.
Насамперед йдеться про його сімейний стан, можливі причини для відстрочення та проходження медкомісії для визначення стану здоров’я.
Володимир Фітьо звертає увагу на те, що у разі більш складних бойових професій здобуття навичок може тривати від двох до трьох місяців.
Окрім того, також можливе й навчання за межами України.
Після завершення усіх цих процесів громадяни України потрапляє до своєї військової частини, де починає виконувати відповідні завдання.
Як Залужний прокоментував внесення у Раду проєкту закону про мобілізацію
26 грудня Головнокомандувач ЗСУ офіційно підтвердив, що жодних документів ані він, ані представники Збройних сил України не подавали Кабміну, адже це просто неможливо.
Також він додав, що кількість від 400 до 500 тисяч мобілізованих військове командування сформувало з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.
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