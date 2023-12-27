Правозахисники центра "Принцип" проаналізували законопроєкт про мобілізацію

Команда українського правозахисного центру для військових “Принцип” озвучила свої висновки після ознайомлення з законопроєктом про мобілізацію. Фахівці аналізували положення, які стосуються безпосередньо військових та проходження служби.
Законопроєкт про мобілізацію — з’явився аналіз від правозахисників
Експерти звертають увагу на те, що в документі нарешті передбачено можливість звільнення зі служби тих військових, які пройшли полон.
Окрім того, в законопроєкті закріплено положення про звільнення у зв’язку з інвалідністю І та ІІ групи (якщо військові не захотіли продовжувати службу).
Як відомо, попри тривале обговорення, це рішення досі не ухвалювали на найвищому рівні.
Також у законопроєкті йдеться про те, що контрактники отримають можливість звільнення зі служби через утримання 3-х дітей та наявність дружини/чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
За словами правозахисників, для цього протягом трьох місяців повинні розробити зміни до 402 наказу Міноборони, який регулює ВЛК.
Команда центра “Принцип” наполягає на тому, щоб після цих змін люди із функціональними обмеженнями не несли таку службу, якої не можуть виконувати.
Фахівці також закликають залишити проміжну категорію станів, які передбачатимуть службу в тилових частинах тощо.
Що стосується строків військової служби, то тут законопроєкт встановлює підставу для звільнення в запас для військових, які під час воєнного стану безперервно відслужили 36 місяців.
Однак, що важливо розуміти, наразі формула такого звільнення не містить уточнення щодо участі в бойових діях.
Попри це, як зазначають правозахисники, встановлення чіткого терміну для демобілізації дає можливість спрогнозувати терміни, в які певна кількість людей буде переходити зі стану військових в цивільні або ж в резерв.
Це також дозволяє державі приготуватися до продуманого повернення ветеранів.
Команда центра “Принцин” звертає увагу на те, що наразі вкрай важливе реальне об‘єднання військово-політичного керівництва з метою доопрацювання цього законопроєкту.
Що Залужний говорить про внесення у Раду законопроєкту про мобілізацію
За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, жодних документів ані він, ані представники української армії не подавали Кабміну, адже у них взагалі немає такого права.
Як зазначив Валерій Залужний, це не його компетенція - кого буде призивати держава.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-