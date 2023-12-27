Правозахисники центра "Принцип" проаналізували законопроєкт про мобілізацію

Команда українського правозахисного центру для військових “Принцип” озвучила свої висновки після ознайомлення з законопроєктом про мобілізацію. Фахівці аналізували положення, які стосуються безпосередньо військових та проходження служби.

Законопроєкт про мобілізацію — з’явився аналіз від правозахисників

Експерти звертають увагу на те, що в документі нарешті передбачено можливість звільнення зі служби тих військових, які пройшли полон.

Для звільнених з полону, які вирішили продовжити службу, водночас передбачена відпустка тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення. Поширити

Окрім того, в законопроєкті закріплено положення про звільнення у зв’язку з інвалідністю І та ІІ групи (якщо військові не захотіли продовжувати службу).

Як відомо, попри тривале обговорення, це рішення досі не ухвалювали на найвищому рівні.

Також у законопроєкті йдеться про те, що контрактники отримають можливість звільнення зі служби через утримання 3-х дітей та наявність дружини/чоловіка із числа осіб з інвалідністю I чи II групи та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Обмежено придатні. Цей висновок виключається з переліку ВЛК. Тобто тепер частина військових із цим статусом стане або непридатною, або придатною до служби. Протягом 6 місяців від дня набрання чинності законом, ⁠громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторне обстеження. Поширити

За словами правозахисників, для цього протягом трьох місяців повинні розробити зміни до 402 наказу Міноборони, який регулює ВЛК.

Команда центра “Принцип” наполягає на тому, щоб після цих змін люди із функціональними обмеженнями не несли таку службу, якої не можуть виконувати.

Фахівці також закликають залишити проміжну категорію станів, які передбачатимуть службу в тилових частинах тощо.

Ротації. Судячи з документу, механізм реалізації такої норми є відкритим питанням, адже зміни для відпочинку та відновлення боєздатності ухвалюються за рішенням військового командування Поширити

Що стосується строків військової служби, то тут законопроєкт ⁠встановлює підставу для звільнення в запас для військових, які під час воєнного стану безперервно відслужили 36 місяців.

Однак, що важливо розуміти, наразі ⁠формула такого звільнення не містить уточнення щодо участі в бойових діях.

У попередніх комунікаціях ми зазначали, що така формула мала б містити уточнення щодо участі в бойових діях. Тож все ж варто доопрацювати її логіку. Поширити

Попри це, як зазначають правозахисники, встановлення чіткого терміну для демобілізації дає можливість спрогнозувати терміни, в які певна кількість людей буде переходити зі стану військових в цивільні або ж в резерв.

Це також дозволяє державі приготуватися до продуманого повернення ветеранів.

Команда центра “Принцин” звертає увагу на те, що наразі вкрай важливе реальне об‘єднання військово-політичного керівництва з метою доопрацювання цього законопроєкту.

Що Залужний говорить про внесення у Раду законопроєкту про мобілізацію

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, жодних документів ані він, ані представники української армії не подавали Кабміну, адже у них взагалі немає такого права.

Жодних подань будь-яких законопроєктів ЗСУ або Генштаб ЗСУ не робили й не можуть робити. Бо ЗСУ та Генштаб позбавлені такої функції як законодавча ініціатива. ЗСУ ніяких документів Кабміну не подавали, – підкрелсив генерал. Поширити

Як зазначив Валерій Залужний, це не його компетенція - кого буде призивати держава.