Омбудсман Лубінець виявив порушення в законопроєкті про мобілізацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно підтвердив, що запропонований Кабміном законопроєкт про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції України.
Омбудсман пояснив, що не так з законопроєктом про мобілізацію
Як вважає Дмитро Лубінець, у згаданому документі є норми, які суперечать Конституції.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини попередив, що не збирається мовчати, коли цей законопроєкт зайде офіційно до нього на погодження.
За попередніми даними, це станеться, на етапі підготовки до розгляду в комітеті.
За його словами, мовить про низку обмежень стосовно осіб, які ухиляються від мобілізації.
Насамперед йдеться про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.
Омбудсман звернув увагу на те, що це пряма норма Конституції, адже, як відомо, людина не може бути обмежена у своїх правах.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що не допустить, щоб Конституцію України перетворили на папірець, прикриваючись воєнним станом.
Загальна мобілізація в Україні. Що може змінити новий законопроєкт
25 грудня уряд спрямував до ВРУ законопроєкт №10378, який повинен буде регулювати питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби.
Що важливо розуміти, цей документ передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних українців, які ухиляються від мобілізації.
За попередніми даними, тих, хто ухиляється, планують вносити до спеціально створеного відкритого Єдиного реєстру боржників.
Українські громадяни з цього списку будуть обмежені в праві користуватися власним транспортом, не зможуть отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, а також будуть обмежені в праві на користування грошовими коштами та іншими цінностями, не зможуть отримати кредит і скористатися пільгами.
Ба більше, Кабмін хоче удесятеро збільшити штраф за порушення правил військового обліку порівняно з актуальними 850 грн і 1700 грн у разі повторного правопорушення.
Передбачається збільшення штрафу за порушення правил мобілізації та військової служби: з 8,5 тис. грн до 34-85 тис. грн (а в умовах особливого періоду - від 153 до 204 тис. грн).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-