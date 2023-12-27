Омбудсман Лубінець виявив порушення в законопроєкті про мобілізацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно підтвердив, що запропонований Кабміном законопроєкт про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції України.

Омбудсман пояснив, що не так з законопроєктом про мобілізацію

Як вважає Дмитро Лубінець, у згаданому документі є норми, які суперечать Конституції.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини попередив, що не збирається мовчати, коли цей законопроєкт зайде офіційно до нього на погодження.

За попередніми даними, це станеться, на етапі підготовки до розгляду в комітеті.

Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене: ми (Офіс омбудсмена - ред.) ретельно його вивчатимемо і я робитиму свої заперечення, - попереджає Дмитро Лубінець. Поширити

За його словами, мовить про низку обмежень стосовно осіб, які ухиляються від мобілізації.

Насамперед йдеться про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

Омбудсман звернув увагу на те, що це пряма норма Конституції, адже, як відомо, людина не може бути обмежена у своїх правах.

Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно, - пояснив свою позицію з цього приводу Лубінець. Поширити

Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що не допустить, щоб Конституцію України перетворили на папірець, прикриваючись воєнним станом.

Загальна мобілізація в Україні. Що може змінити новий законопроєкт

25 грудня уряд спрямував до ВРУ законопроєкт №10378, який повинен буде регулювати питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби.

Що важливо розуміти, цей документ передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних українців, які ухиляються від мобілізації.

За попередніми даними, тих, хто ухиляється, планують вносити до спеціально створеного відкритого Єдиного реєстру боржників.

Українські громадяни з цього списку будуть обмежені в праві користуватися власним транспортом, не зможуть отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, а також будуть обмежені в праві на користування грошовими коштами та іншими цінностями, не зможуть отримати кредит і скористатися пільгами.

Крім того, згідно із законопроєктом, ухилянтам та особам, які відмовляються проходити медогляд, зможе загрожувати тюремне ув'язнення на строк від трьох до п'яти років. Поширити

Ба більше, Кабмін хоче удесятеро збільшити штраф за порушення правил військового обліку порівняно з актуальними 850 грн і 1700 грн у разі повторного правопорушення.

Передбачається збільшення штрафу за порушення правил мобілізації та військової служби: з 8,5 тис. грн до 34-85 тис. грн (а в умовах особливого періоду - від 153 до 204 тис. грн).