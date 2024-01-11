Уряд відкликав з Ради законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів України 11 січня офіційно відкликав свій законопроєкт про мобілізацію з Верховної Ради.

З Ради відкликали законопроєкт про мобілізацію

У картці законопроєкту про мобілізацію статус змінився на "Проект відкликано".

Раніше низка народних депутатів повідомила, що за результатами засідання погоджувальної ради в закритому режимі було вирішено повернути законопроєкт ініціаторові, тобто Кабміну.

Лідер фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що на закритому засіданні було присутнє військове командування: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров.

Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли й підтримують необхідність мобілізації, — написав Арахамія. Поширити

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що його команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту. Нова версія врахувала всі пропозиції і готова до винесення на погодження Уряду в найближчий час.

Законопроєкт про мобілізацію

Уряд розробив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Він має низку нових пропозицій щодо ротацій, вручення повісток, зміни призовного віку з 27 до 25 років, відпусток та військової служби загалом.

Які зміни у мобілізації в Україні у 2024 передбачає законопроєкт №10378, читайте в огляді від Online.ua.