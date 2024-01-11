Правительство отозвало из Рады законопроект о мобилизации
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Правительство отозвало из Рады законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины
Правительство
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Кабинет министров Украины 11 января официально отозвал свой законопроект о мобилизации из Верховной Рады.

Из Рады отозвали законопроект о мобилизации

В карточке законопроекта о мобилизации статус изменился на "Проект отозван".

Ранее ряд народных депутатов сообщил, что по результатам заседания согласительного совета в закрытом режиме было решено вернуть законопроект инициатору, то есть Кабмину.

Лидер фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что на закрытом заседании присутствовало военное командование: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров.

Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации, – написал Арахамия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что его команда уже подготовила новую редакцию законопроекта. Новая версия учла все предложения и готова к вынесению на согласование правительства в ближайшее время.

Законопроект о мобилизации

Правительство разработало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Он имеет ряд новых предложений по ротациям, вручение повесток, смены призывного возраста с 27 до 25 лет, отпусков и военной службы в целом.

Какие изменения в мобилизации в Украине в 2024 году предусматривает законопроект №10378, читайте в обзоре от Online.ua.

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