Правительство отозвало из Рады законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины 11 января официально отозвал свой законопроект о мобилизации из Верховной Рады.
Из Рады отозвали законопроект о мобилизации
В карточке законопроекта о мобилизации статус изменился на "Проект отозван".
Ранее ряд народных депутатов сообщил, что по результатам заседания согласительного совета в закрытом режиме было решено вернуть законопроект инициатору, то есть Кабмину.
Лидер фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что на закрытом заседании присутствовало военное командование: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что его команда уже подготовила новую редакцию законопроекта. Новая версия учла все предложения и готова к вынесению на согласование правительства в ближайшее время.
Законопроект о мобилизации
Правительство разработало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».
Он имеет ряд новых предложений по ротациям, вручение повесток, смены призывного возраста с 27 до 25 лет, отпусков и военной службы в целом.
Какие изменения в мобилизации в Украине в 2024 году предусматривает законопроект №10378, читайте в обзоре от Online.ua.
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