В Раде назвали запланированные изменения в законопроект о мобилизации

По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Егора Чернева, члены комитета могут сегодня завершить предварительное рассмотрение законопроекта о мобилизации.
Что известно о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации
В частности, Чернев отметил, что представитель комитета выступают за внесение изменений в положения законопроекта о выдаче повесток по электронной почте и возможности отсрочки для отдельных категорий украинцев.
Он выразил надежду, что комитет в течение дня придет к согласию и тогда документ можно будет отправить на рассмотрение во время пленарного заседания с рекомендациями.
При этом Чернев предположил, что законопроект могут быть приняты в первом чтении, тогда как рекомендации и предложения будут заслушиваться уже во время рассмотрения во втором чтении.
Что известно о вопросе к законопроекту о мобилизации
Также, как подчеркнул нардеп, существует вариант возвращения законопроекта на доработку правительства.
Чернев отметил, что в Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами".
Он добавил, что Комитет по нацбезопасности предлагает уточнить условия отсрочки для студентов, в частности, для интернов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-