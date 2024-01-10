В Раде назвали запланированные изменения в законопроект о мобилизации

По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Егора Чернева, члены комитета могут сегодня завершить предварительное рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Что известно о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

В частности, Чернев отметил, что представитель комитета выступают за внесение изменений в положения законопроекта о выдаче повесток по электронной почте и возможности отсрочки для отдельных категорий украинцев.

Сегодня мы еще не приняли решение в комитете, в каком виде и какова судьба этого законопроекта. Я надеюсь, что это будет решено сегодня. Утром у нас было пока совещание. Мы как раз проходили по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного, – отметил нардеп. Поделиться

Он выразил надежду, что комитет в течение дня придет к согласию и тогда документ можно будет отправить на рассмотрение во время пленарного заседания с рекомендациями.

При этом Чернев предположил, что законопроект могут быть приняты в первом чтении, тогда как рекомендации и предложения будут заслушиваться уже во время рассмотрения во втором чтении.

Что известно о вопросе к законопроекту о мобилизации

Также, как подчеркнул нардеп, существует вариант возвращения законопроекта на доработку правительства.

Но все же все это решает зал. В любом случае он должен быть вынесен в зал и там должно быть принято решение о дальнейшей судьбе этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня комитет уже примет решение по рекомендациям и предложениям к этому законопроекту, - подчеркнул Чернев. Поделиться

Чернев отметил, что в Раде хотят "сбалансировать проект между мобилизационными и принудительными нормами".

Мы почистили этот законопроект. Например, повестки по электронной почте не должны отправляться. Это невозможно проконтролировать, это невозможно выяснить, получил ли человек... Или вопрос по изъятию отсрочки для инвалидов. Здесь тоже были вопросы. Мы настаиваем, чтобы инвалидам первой, второй и третьей группы выдавалась отсрочка или не подлежали мобилизации, – подчеркнул Чернев. Поделиться

Он добавил, что Комитет по нацбезопасности предлагает уточнить условия отсрочки для студентов, в частности, для интернов.