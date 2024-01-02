Общая мобилизация в Украине. В Раде отвергли законопроект правительства

Скандальный законопроект Кабинета министров о мобилизации не будут выносить на рассмотрение парламента в том виде, в каком он есть сейчас.
Рада не собирается голосовать за правительственный законопроект о мобилизации
С комментарием по этому поводу выступила заместитель председателя комитета по информационной политике и нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Она официально подтвердила, что в парламенте намерены подготовить альтернативный вариант.
Законопроект о мобилизации в Украине: что известно
25 декабря правительство внесло в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" №10378.
Он спровоцировал безумный резонанс в украинском обществе.
Кабмин считает целесообразным ввести ряд ограничений против украинцев, не исполнивших обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации.
К примеру, для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк недавно сообщил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.
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