Общая мобилизация в Украине. В Раде отвергли законопроект правительства

Скандальный законопроект Кабинета министров о мобилизации не будут выносить на рассмотрение парламента в том виде, в каком он есть сейчас.

Рада не собирается голосовать за правительственный законопроект о мобилизации

С комментарием по этому поводу выступила заместитель председателя комитета по информационной политике и нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Она официально подтвердила, что в парламенте намерены подготовить альтернативный вариант.

Мы уже понимаем, что в таком виде законопроект не будет голосоваться, приниматься. И я думаю, что это будет все-таки комитетская версия профильного комитета по вопросам безопасности и обороны. И на этой неделе рабочие группы уже будут нарабатывать такой компромиссный вариант, который позволил бы его проголосовать в сессионном зале, - заявила Евгения Кравчук. Поделиться

Законопроект о мобилизации в Украине: что известно

25 декабря правительство внесло в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" №10378.

Он спровоцировал безумный резонанс в украинском обществе.

Кабмин считает целесообразным ввести ряд ограничений против украинцев, не исполнивших обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации.

К примеру, для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк недавно сообщил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.