Загальна мобілізація в Україні. У Раді відкинули законопроєкт уряду

Скандальний законопроєкт Кабінету міністрів про мобілізацію не будуть виносити на розгляд парламенту в тому вигляді, в якому він є станом на сьогодні.

Рада не збирається голосувати за урядовий законопроєкт про мобілізацію

З коментарем з цього приводу виступила заступниця голови комітету з питань інформаційної політики нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Вона уже офіційно підтвердила, що у парламенті мають намір підготувати альтернативний варіант.

Ми вже розуміємо, що в такому вигляді законопроєкт не буде голосуватися, ухвалюватися. І я думаю, що це буде все-таки комітетська версія, профільного комітету з питань безпеки й оборони. І цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий більш компромісний варіант, який дав би змогу його проголосувати в сесійній залі, - заявила Євгенія Кравчук. Поширити

Законопроєкт про мобілізацію в Україні: що наразі відомо

25 грудня уряд вніс до парламенту законопроєкт"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378.

Він спровокував шалений резонанс в українському суспільстві.

Кабмін вважає доцільним ввести низку обмежень проти українців які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

До прикладу, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк нещодавно повідомив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.