Мобілізація жінок. Юристка пояснила пропозиції нового законопроєкту

Новий законопроєкт про мобілізацію перелічує 24 категорії різних громадян, які мають право на відстрочку. Серед них є вагітні жінки та жінки, що доглядають за дітьми. Чому це важливо кореспонденту online.ua розповіла юристка Вікторія Поліщук.
Відстрочка служби для жінок
Право на відстрочку, за новим законопроєктом, мають військовозобов’язані вагітні жінки та жінки, які здійснюють догляд за дитиною по досягненню трьох років, а за необхідності - до шести років.
Юристка зазначає, що в частині про ведення військового обліку жінок є постановка на обов'язковий військовий облік з 1 жовтня, перехідний період - до 31 грудня 26-го року.
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