Мобілізація жінок. Юристка пояснила пропозиції нового законопроєкту
Категорія
Україна
Дата публікації

Мобілізація жінок. Юристка пояснила пропозиції нового законопроєкту

Жінки
Джерело:  online.ua

Новий законопроєкт про мобілізацію перелічує 24 категорії різних громадян, які мають право на відстрочку. Серед них є вагітні жінки та жінки, що доглядають за дітьми. Чому це важливо кореспонденту online.ua розповіла юристка Вікторія Поліщук.

Відстрочка служби для жінок

Право на відстрочку, за новим законопроєктом, мають військовозобов’язані вагітні жінки та жінки, які здійснюють догляд за дитиною по досягненню трьох років, а за необхідності - до шести років.

Це з таких моментів, які, можна сказати, позитивні. І плюс, навпаки, в цьому законі не стільки все погане, є певні моменти, які важливо зафіксувати для нашого суспільства. Бо, наприклад, вагітність жодним до сьогодні пунктом не була зафіксована для жінок, які є фармацевтами або мають медичну освіту. Або так само з доглядом за дітьми.

Юристка зазначає, що в частині про ведення військового обліку жінок є постановка на обов'язковий військовий облік з 1 жовтня, перехідний період - до 31 грудня 26-го року.

Але в нас є низка жінок зі спорідненою професією. Це, наприклад, юристка чи адвокатка. Деякі наші колеги стають на військовий облік, хоча він не є обов'язковим. І вони хочуть мати певну гарантію, що вони матимуть право на відстрочку, вони не будуть мобілізовані, будуть на військовому обліку виконувати свої певні функції для забезпечення держави саме в період військового часу.

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