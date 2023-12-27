МО України сертифікувало перший бронежилет для жінок-військовослужбовиць — фото

Після сертифікації жіночий бронежилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів і сформує обсяги та переліки для закупівлі.

В Україні вперше сертифікували жіночий бронежилет

В Україні пройшов сертифікацію перший бронежилет для жінок-військовослужбовиць. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ - такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових, - зауважили в МО. Поширити

За словами Шарка, зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилета, – розповів фахівець. Поширити

За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кг залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета.

Перший в Україні сертифікований жіночий бронежилет Перший в Україні сертифікований жіночий бронежилет Перший в Україні сертифікований жіночий бронежилет Перший в Україні сертифікований жіночий бронежилет Перший в Україні сертифікований жіночий бронежилет Перший в Україні сертифікований жіночий бронежилет 1 з 6

Шарко також зауважив, що "жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту.

Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі, –додали в міністерстві. Поширити

Закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься "Державний оператор тилу".

Літня польова форма для жінок-військових з'явилася в ЗСУ

3 серпня 2023 року Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ. З цього моменту жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася на виконання доручення міністра та за ініціативи проєкту Arm Women Now, громадської ініціативи Forma Two і за участі радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності ще у 2022 році.

Як повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, за результатами випробувань костюма літнього польового для військовослужбовиць було затверджено технічну специфікацію на даний вид речового забезпечення.