МО Украины сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих — фото

После сертификации женский бронежилет стал доступен для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий и сформирует объемы и перечни для закупки.
В Украине впервые сертифицировали женский бронежилет
В Украине прошел сертификацию первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.
Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.
По словам Шарко, образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.
По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.
Шарко также отметил, что "женский" вариант для удобства предполагает изогнутую наружу бронеплиту.
Закупкой женских бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла".
Летняя полевая форма для женщин-военных появилась в ВСУ
3 августа 2023 Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ. С этого момента женская летняя полевая форма официально поставлена на довольствие.
Работа над внедрением женской полевой формы началась по поручению министра и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы – уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности еще в 2022 году.
Как сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, по результатам испытаний костюма летнего полевого для военнослужащих была утверждена техническая спецификация на данный вид вещевого обеспечения.
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