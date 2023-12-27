МО Украины сертифицировало первый бронежилет для женщин-военнослужащих — фото

После сертификации женский бронежилет стал доступен для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий и сформирует объемы и перечни для закупки.

В Украине впервые сертифицировали женский бронежилет

В Украине прошел сертификацию первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.

Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Изогнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ – такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных, – отметили в МО. Поделиться

По словам Шарко, образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.

Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета, – рассказал специалист. Поделиться

По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

Первый в Украине сертифицированный женский бронежилет Первый в Украине сертифицированный женский бронежилет Первый в Украине сертифицированный женский бронежилет Первый в Украине сертифицированный женский бронежилет Первый в Украине сертифицированный женский бронежилет Первый в Украине сертифицированный женский бронежилет 1 из 6

Шарко также отметил, что "женский" вариант для удобства предполагает изогнутую наружу бронеплиту.

После сертификации жилет стал доступен для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки, добавили в министерстве. Поделиться

Закупкой женских бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла".

Летняя полевая форма для женщин-военных появилась в ВСУ

3 августа 2023 Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ. С этого момента женская летняя полевая форма официально поставлена на довольствие.

Работа над внедрением женской полевой формы началась по поручению министра и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы – уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности еще в 2022 году.

Как сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, по результатам испытаний костюма летнего полевого для военнослужащих была утверждена техническая спецификация на данный вид вещевого обеспечения.