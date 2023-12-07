Минобороны подписало контракт с третьей компанией для рекрутинга в ВСУ

Министерство обороны подписало соглашение с еще одной компанией для рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Компания будет бесплатно размещать объявления о вакансиях в ВСУ.

Минобороны подписало контракт еще с одной компанией

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках рекрутинга.

Это уже третья компания, с которой подписано соответствующее соглашение. Ранее Минобороны заключило договор с компаниями Work.ua и Lobby X.

Как отметили в Минобороны, частные компании будут бесплатно размещать объявления о вакансиях в ВСУ. Robota.ua запустила отдельный проект для рекрутинга. Там можно самостоятельно выбрать подраздел и должность.

Что известно о рекрутинге в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Вакансии можно посмотреть на сайте рекрутингового агентства Lobby X. Там уже отображаются и зарплаты. Они разнятся в зависимости от вакансий.