Минобороны подписало контракт с третьей компанией для рекрутинга в ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны подписало контракт с третьей компанией для рекрутинга в ВСУ

Минобороны Украины
ВСУ
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Министерство обороны подписало соглашение с еще одной компанией для рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Компания будет бесплатно размещать объявления о вакансиях в ВСУ.

Минобороны подписало контракт еще с одной компанией

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и генеральный директор Robota.ua Валерий Решетняк подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках рекрутинга.

Это уже третья компания, с которой подписано соответствующее соглашение. Ранее Минобороны заключило договор с компаниями Work.ua и Lobby X.

Как отметили в Минобороны, частные компании будут бесплатно размещать объявления о вакансиях в ВСУ. Robota.ua запустила отдельный проект для рекрутинга. Там можно самостоятельно выбрать подраздел и должность.

Что известно о рекрутинге в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить. В общем, процесс схож с трудоустройством.

Вакансии можно посмотреть на сайте рекрутингового агентства Lobby X. Там уже отображаются и зарплаты. Они разнятся в зависимости от вакансий.

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