Минобороны упростило прохождение ВЛК для военных. Что изменилось

Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться рядом документов с воинскими частями, а также ТЦК и СП через систему электронного документооборота.

Документы для ВЛК можно отправить онлайн

Для раненых военных упростили прохождение военно-врачебной комиссии. Бойцам больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВЛК об отпуске или непригодности.

В систему электронного документооборота попали:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВЛК о необходимости отпуска для лечения;

постановление ВЛК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВЛК.

Система была развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, в том числе в военных госпиталях и гражданских учреждениях охраны, где раненые воины проходят военно-врачебную комиссию.

Как работает система

Заведение здравоохранения направит в электронном виде документы о решении ВЛК относительно отпуска или непригодность по состоянию здоровья в воинскую часть. Военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

Военная часть после обработки решения ВЛК пришлет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СПю.

В частности, учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВЛК из воинской части. Речь идет, например, о справке об обстоятельствах травмы. Для этого нужно только отправить электронный запрос.

Как пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, цифровизация процесса позволит сэкономить время на получение документов и снизит потребность лично ездить лишние километры.

Если у учреждения нет системы электронного документооборота следует обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442.