Міноборони спростило проходження ВЛК для військових. Що змінилося

Відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватись низкою документів з військовими частинами, а також ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

Документи для ВЛК можна надіслати онлайн

Для поранених військових спростили проходження військово-лікарської комісії. Бійцям більше не треба возити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

До системи електронного документообігу потрапили:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Систему було розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, зокрема у військових госпіталях й цивільних закладах охорони, де поранені воїни проходять військово-лікарську комісію.

Як працює система

Заклад охорони здоров'я направить в електронному вигляді документи про рішення ВЛК щодо відпустки або ж непридатність за станом здоровʼя до військової частини. Військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або ж відпустки.

Військова частина, після опрацювання рішення ВЛК, надішле відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СПю.

Зокрема заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини. Йдеться, наприклад, про довідку про обставини травми. Для цього необхідно лише відправити електронний запит.

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, цифровізація процесу дозволить заощадити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри.

Якщо установа не має системи електронного документообігу варто звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442.