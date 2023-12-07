Міноборони підписало контракт з третьою компанію для рекрутингу до ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони підписало контракт з третьою компанію для рекрутингу до ЗСУ

Міноборони України
ЗСУ

Міністерство оборони підписало угоду зі ще однією компанією для рекрутингу до Збройних сил України. Компанія буде безкоштовно розміщувати оголошення про вакансії у ЗСУ.

Міноборони підписало контракт ще з однією компанією

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і генеральний директор Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках рекрутингу.

Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Раніше Міноборони уклало договір з компаніями Work.ua та Lobby X.

Як зазначили у Міноборони, приватні компанії будуть безкоштовно розміщувати оголошення про вакансії у ЗСУ. Robota.ua запустила окремий проєкт для рекрутингу. Там можна самостійно обрати підрозділ і посаду.

Що відомо про рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони України запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

Вакансії можна переглянути на сайті рекрутингової агенції Lobby X. Там вже відображаються і зарплати. Вони різняться залежно від вакансій.

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