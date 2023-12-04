Яких БпЛА бракує українським військовим — аналіз Міноборони

Військові та волонтери часто говорять, що на фронті дрони – це фактично розхідники, які потрібні постійно. Заступник Умєрова підтвердив, що безпілотники є витратним матеріалом. Утім, він запевнив, що в листопаді ЗСУ отримали більше БпЛА, ніж у жовтні.
Яких БпЛА бракує українським військовим
Утім, держава розробляє нові зразки озброєння та військової техніки (ОВТ), наприклад, мінні трали і далекобійні гвинтівки. Щодо дронів, то їхнє виробництво, як і виробництво РЕБ, масштабують.
БпЛА стало більше, але не без нюансів
Протягом останніх місяців наші воїни отримують більше безпілотників, до того ж це дрони різних типів і модифікацій. Але, на жаль, на окремих ділянках фронту бої дуже інтенсивні, тож безпілотники стають витратним матеріалом. Особливо це стосується БпЛА тактичного рівня.
Які прогнози на грудень
Цього місяця в Міноборони обіцяють позитивні зміни.
Що відомо про нові зразки озброєння і техніки
Нині у ЗСУ є близько 70 модифікацій дронів і понад 20 різних типів боєприпасів для них. 6 нових зразків РЕБ (зокрема, так звані окопні) нещодавно допустили до експлуатації.
Міноборони і Генштаб завершили тестувати тактичні засоби радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам. Їх розробили українські підприємства, а вироби перевіряли в умовах, наближених до бойових.
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