РФ та Індія домовилися про спільне виробництво зброї — Sky News

Росія підписала контракт на постачання ручних зенітних ракет «Ігла-С» до Індії та дозволила їх виробництво у країні за ліцензією.

Нова угода про озброєння між Індією та РФ

За даними ЗМІ, Росія передасть Індії частину свого протиповітряного потенціалу та технологій.

Представники московської державної збройової фірми «Рособоронекспорт» працюють з індійськими приватними і державними підприємствами для організації спільного виробництва авіаційного озброєння та його інтеграції в існуючий авіаційний парк Індії.

Йдеться про передачу та виробництво ручних зенітних ракет «Ігла-С».

«Ігла-С» — це переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), який може бути використаний окремою особою або екіпажем для збиття літака противника.

Ми вже підписали відповідний документ і зараз спільно з індійською приватною компанією організовуємо виробництво ПЗРК «Ігла-С» в Індії, - сказав голова «Рособоронекспорт» Олександр Міхєєв. Поширити

Індія є найбільшим у світі імпортером зброї

За даними Reuters, Індія є найбільшим у світі імпортером зброї, а Росія залишається її найбільшим постачальником.

Це відбувається незважаючи на шкоду репутації російської армії та зброї через війну проти України, де Росія зазнала численних невдач від рук меншої та оснащеної Заходом армії.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у період з 2018 по 2022 рік на Росію припадало 45% імпорту зброї до Індії, Францію — 29%, а США — 11%.

На початку 2023 року Індія та Росія також почали спільне виробництво автоматів Калашникова АК-203.