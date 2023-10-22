Місія Gaganyaan спрямована на відправку трьох астронавтів на навколоземну мандрівку в 2025 році.

Індія кидає виклик США, Росії й Китаю і запускає безпілотне випробування орбітальної місії

Індія робить ще один крок у своїх космічних амбіціях. У суботу, 21 жовтня, країна успішно запустила перше безпілотне випробування своєї майбутньої орбітальної місії з екіпажем, заплановане на 2025 рік. Під час цього запуску була перевірена система екстреної евакуації модуля екіпажу, який відокремився та здійснив плавну посадку приблизно за 10 хвилин після зльоту.

Загалом індійське космічне агентство ISRO проведе серію з 20 великих випробувань, включно з доставкою робота в космос, до початку місії Gaganyaan.

Я дуже радий повідомити про успіх місії, – прокоментував Срідхара Панікер Соманат, генеральний директор ISRO. Поширити

Чотирьох астронавтів відправили у космос

У NASA повідомили, що на кораблі перебувають астронавтка NASA Жасмін Могбелі, астронавт ESA (Європейського космічного агентства) Андреас Могенсен, астронавт JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) Сатоші Фурукаво та космонавт Роскосмосу Костянтин Борисов.

Під час польоту Dragon SpaceX спостерігатиме за серією автоматичних маневрів космічного корабля зі свого центру управління місією в Хоторні, штат Каліфорнія, а команди NASA стежитимуть за роботою космічної станції протягом усього польоту з Центру управління польотіву Космічному центрі агентства Джонсона в Х’юстоні.

Космічний корабель Dragon під назвою Endurance автономно стикнеться з портом модуля Harmony МКС зранку 27 серпня.