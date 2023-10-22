Миссия Gaganyaan направлена на отправку трех астронавтов на околоземное путешествие в 2025 году.

Индия бросает вызов США, России и Китаю и запускает беспилотное испытание орбитальной миссии

Индия делает еще один шаг в своих космических амбициях. В субботу, 21 октября, страна успешно запустила первое беспилотное испытание своей грядущей орбитальной миссии с экипажем, запланированное на 2025 год. Во время этого запуска была проверена система экстренной эвакуации модуля экипажа, который отделился и совершил плавную посадку примерно через 10 минут после взлета.

В общей сложности индийское космическое агентство ISRO проведет серию из 20 больших испытаний, включая доставку работа в космос, до начала миссии Gaganyaan.

Я очень рад сообщить об успехе миссии, – прокомментировал Сридхар Паникер Соманат, генеральный директор ISRO. Поделиться

Четырех астронавтов отправили в космос

В NASA сообщили, что на корабле находятся астронавтка NASA Жасмин Могбели, астронавт ESA (Европейского космического агентства) Андреас Могенсен, астронавт JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Сатоши Фурукаво и космонавт Роскосмоса Константин Борисов.

Во время полета Dragon SpaceX будет наблюдать за серией автоматических маневров космического корабля из своего центра управления миссией в Хоторне, штат Калифорния, а команды NASA будут следить за работой космической станции на протяжении всего полета из Центра управления полетов в Космическом центре агентства Джонсона в Хьюстоне.

Космический корабль Dragon под названием Endurance автономно столкнется с портом модуля Harmony МКС утром 27 августа.