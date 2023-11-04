Індія замінить частину російських винищувачів Су-30 на французькі Rafale
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Індія замінить частину російських винищувачів Су-30 на французькі Rafale

винищувач
Джерело:  Defense News

Франція наблизилася до отримання двох нових замовлень на винищувачі Rafale , розпочавши переговори з Індією та Саудівською Аравією. За ними компанія Dassault потенційно може виготовити ще 80 літаків. 

Що відомо про плани Індії замінити винищувачі

Індія вже повідомила Францію офіційно про рішення придбати 26 палубних винищувачів Rafale-M для новітнього авіаносця INS Vikrant. Вони будуть заміною російським Су-30МКИ.

Що таке Rafale-M

Повідомляється, що Dassault Rafale конкурувала з Boeing. Американська компанія запропонувала Індії палубний винищувач F/A-18E/F Super Hornet. Переговори щодо вартості та інших деталей контракту розпочнуться після того, як Індія отримає відповідь від Міністерства оборони Франції.

Rafale-M обладнаний парою турбореактивних двигунів. Максимальна швидкість палубного літака складає 1,8 маху. Винищувач може запускати ракети SCALP-EG, Meteor та Exocet. Крім того, в арсеналі Rafale-M є гармата калібру 30 мм.

Також "в черзі" на купівлю літаків Rafale стоїть Саудівська Аравія. Поки немає точної інформації про те, на яку кількість винищувачів претендує близькосхідна країна, але мова може йти про доволі суттєве замовлення.

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