Индия заменит часть российских истребителей Су-30 на французские Rafale

Франция приблизилась к получению двух новых заказов на истребителе Rafale, начав переговоры с Индией и Саудовской Аравией. По ним компания Dassault потенциально может произвести еще 80 самолетов.

Что известно о планах Индии заменить истребители

Индия уже сообщила Франции официально о решении приобрести 26 палубных истребителей Rafale-M для нового авианосца INS Vikrant. Они будут заменой российским Су-30МКИ.

Что такое Rafale-M

Сообщается, что Dassault Rafale конкурировала с Boeing. Американская компания предложила Индии палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Переговоры о стоимости и других деталях контракта начнутся после того, как Индия получит ответ от Министерства обороны Франции.

Rafale-M оборудован парой турбореактивных двигателей. Максимальная скорость палубного самолета составляет 1,8 маха. Истребитель может запускать ракеты SCALP-EG, Meteor и Exocet. Кроме того, в арсенале Rafale-M имеется пушка калибра 30 мм.

Также в очереди на покупку самолетов Rafale стоит Саудовская Аравия. Пока нет точной информации о том, на какое количество истребителей претендует ближневосточная страна, но речь может идти о достаточно существенном заказе.