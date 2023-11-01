Индия сократила импорт российской нефти. Какая причина

В октябре импорт российской нефти в Индию снизился примерно на 11% из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе в Джамнагаре.

В Индии уменьшился импорт российской нефти

Отмечается, Индия как крупнейший покупатель российской нефти в октябре импортировала в среднем до 1,58 млн баррелей в день, что на 11% меньше, чем в сентябре.

Также индийская компания Reliance Industries купила меньше нефти с сентября 2022 года из-за планового технического обслуживания на нескольких установках своего завода в Джамнагаре.

Индия вместе с Китаем является ключевым покупателем российских сортов нефти, поскольку стремилась извлечь выгоду от сниженных цен, чтобы увеличить маржу нефтеперерабатывающих заводов, – говорится в сообщении. Поделиться

По словам Виктора Катона, ведущего аналитика Kpler, импорт из РФ в ноябре должен вырасти до 1,8 млн баррелей в день. Кроме того, 10 российских танкеров, перевозящих 11 млн баррелей, запланировано разгрузить только в первые три дня этого месяца.

Европа отказывается от газа из России

Импорт СПГ из России в Литву через Клайпедский терминал приостановлен с марта 2022 года, а с апреля того же года прекращен импорт российского газа через трубопроводы.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон весной призвала страны ЕС прекратить поставки российского СПГ. Она заявила, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты по истечении текущих.

Примечательно, что Великобритания ввела запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года.

А Германия до сих пор покупает российский сжиженный газ. Расторжение контракта между Германией и национализированной дочерью "Газпрома" по поставкам российского сжиженного газа может стоить Берлину 10 млрд евро.

При этом национализированная Германией дочерняя компания "Газпрома" SEFE GmbH поставляет Германии российский сжиженный газ на условиях контракта, заключенного еще до преступного вторжения в Украину и наложения санкций на Россию.

В настоящее время грузы, не попадающие в санкционный список, направляются в Индию.

Берлин сталкивается с резкой критикой в связи с опасениями, что государственная компания все еще имеет связи с Москвой, несмотря на ее политическую риторику.

Однако нарушение контракта может стоить немецким налогоплательщикам не менее 10 миллиардов евро.