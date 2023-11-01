Індія скоротила імпорт російської нафти. Яка причина

У жовтні імпорт російської нафти в Індію знизився приблизно на 11% через ремонтні роботи нафтопереробному заводі у Джамнагарі.

В Індії зменшився імпорт російської нафти

Зазначається, Індія як найбільший покупець російської нафти, у жовтні імпортувала в середньому до 1,58 млн барелів на день, що на 11% менше, ніж у вересні.

Також індійська компанія Reliance Industries купила найменше нафти з вересня 2022 року через планове технічне обслуговування на кількох установках свого заводу в Джамнагарі.

Індія, разом з Китаєм, є ключовим покупцем російських сортів нафти, оскільки прагнула отримати вигоду від знижених цін, щоб збільшити маржу нафтопереробних заводів, – йдеться в повідомленні. Поширити

За словами Віктора Катона, провідного аналітика Kpler, імпорт з РФ у листопаді має зрости до 1,8 млн барелів на день. Крім того, 10 російських танкерів, що перевозять 11 млн барелів, заплановано розвантажити лише протягом перших трьох днів цього місяця.

Європа відмовляється від газу з Росії

Імпорт СПГ з Росії до Литви через Клайпедський термінал призупинено з березня 2022 року, а з квітня того ж року припинено і імпорт російського газу через трубопроводи.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні закликала країни ЄС припинити поставки російського СПГ. Вона заявила, що компаніям не слід продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.

Примітно, що Британія ввела заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 1 січня 2023 року.

А Німеччина досі купує російський скраплений газ. Розірвання контракту між Німеччиною та націоналізованою донькою “Газпрому” щодо поставок російського скрапленого газу може коштувати Берліну 10 млрд євро.

При цьому націоналізована Німеччиною дочірня компанія “Газпрому” SEFE GmbH поставляє Німеччині російський скраплений газ на умовах контракту, який було укладено ще до злочинного вторгнення в Україну та накладення санкцій на Росію.

Наразі вантажі, які не потрапляють до санкційного списку, прямують до Індії.

Берлін стикається з різкою критикою у зв'язку з побоюваннями, що державна компанія все ще має зв'язки з Москвою, попри її політичну риторику.

Однак порушення контракту може коштувати німецьким платникам податків щонайменше 10 мільярдів євро.