Россия подписала контракт на поставку ручных зенитных ракет Игла-С в Индию и разрешила их производство в стране по лицензии.

Новое соглашение о вооружении между Индией и РФ

По данным СМИ, Россия передаст Индии часть своего противовоздушного потенциала и технологий.

Представители московской государственной оружейной фирмы «Рособоронэкспорт» работают с индийскими частными и государственными предприятиями по организации совместного производства авиационного вооружения и его интеграции в существующий авиационный парк Индии.

Речь идет о передаче и производстве ручных зенитных ракет «Игла-С».

«Игла-С» – это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), который может быть использован отдельным лицом или экипажем для сбития самолета противника.

Мы уже подписали соответствующий документ и сейчас совместно с индийской частной компанией организуем производство ПЗРК «Игла-С» в Индии, – сказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Поделиться

Индия является крупнейшим в мире импортером оружия

По данным Reuters, Индия является крупнейшим в мире импортером оружия, а Россия остается его крупнейшим поставщиком.

Это происходит несмотря на вред репутации российской армии и оружия из-за войны против Украины, где Россия потерпела многочисленные неудачи от рук меньшей и оснащенной Западом армии.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2018 по 2022 год на Россию приходилось 45% импорта оружия в Индию, Францию – 29%, а США – 11%.

В начале 2023 года Индия и Россия также начали совместное производство автоматов Калашникова АК-203.