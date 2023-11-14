РФ и Индия договорились о совместном производстве оружия — Sky News

Россия подписала контракт на поставку ручных зенитных ракет Игла-С в Индию и разрешила их производство в стране по лицензии.
Новое соглашение о вооружении между Индией и РФ
По данным СМИ, Россия передаст Индии часть своего противовоздушного потенциала и технологий.
Представители московской государственной оружейной фирмы «Рособоронэкспорт» работают с индийскими частными и государственными предприятиями по организации совместного производства авиационного вооружения и его интеграции в существующий авиационный парк Индии.
Речь идет о передаче и производстве ручных зенитных ракет «Игла-С».
«Игла-С» – это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), который может быть использован отдельным лицом или экипажем для сбития самолета противника.
Индия является крупнейшим в мире импортером оружия
По данным Reuters, Индия является крупнейшим в мире импортером оружия, а Россия остается его крупнейшим поставщиком.
Это происходит несмотря на вред репутации российской армии и оружия из-за войны против Украины, где Россия потерпела многочисленные неудачи от рук меньшей и оснащенной Западом армии.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2018 по 2022 год на Россию приходилось 45% импорта оружия в Индию, Францию – 29%, а США – 11%.
В начале 2023 года Индия и Россия также начали совместное производство автоматов Калашникова АК-203.
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