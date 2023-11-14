РФ и Индия договорились о совместном производстве оружия — Sky News
Категория
Мир
Дата публикации

РФ и Индия договорились о совместном производстве оружия — Sky News

РФ и Индия
Читати українською
Источник:  Sky News

Россия подписала контракт на поставку ручных зенитных ракет Игла-С в Индию и разрешила их производство в стране по лицензии.

Новое соглашение о вооружении между Индией и РФ

По данным СМИ, Россия передаст Индии часть своего противовоздушного потенциала и технологий.

Представители московской государственной оружейной фирмы «Рособоронэкспорт» работают с индийскими частными и государственными предприятиями по организации совместного производства авиационного вооружения и его интеграции в существующий авиационный парк Индии.

Речь идет о передаче и производстве ручных зенитных ракет «Игла-С».

«Игла-С» – это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), который может быть использован отдельным лицом или экипажем для сбития самолета противника.

Мы уже подписали соответствующий документ и сейчас совместно с индийской частной компанией организуем производство ПЗРК «Игла-С» в Индии, – сказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Индия является крупнейшим в мире импортером оружия

По данным Reuters, Индия является крупнейшим в мире импортером оружия, а Россия остается его крупнейшим поставщиком.

Это происходит несмотря на вред репутации российской армии и оружия из-за войны против Украины, где Россия потерпела многочисленные неудачи от рук меньшей и оснащенной Западом армии.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2018 по 2022 год на Россию приходилось 45% импорта оружия в Индию, Францию – 29%, а США – 11%.

В начале 2023 года Индия и Россия также начали совместное производство автоматов Калашникова АК-203.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Индия бросает вызов США, России и Китаю и запускает беспилотное испытание орбитальной миссии
ракета
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия сократила импорт российской нефти. Какая причина
Нефть
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Индия заменит часть российских истребителей Су-30 на французские Rafale
истребитель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.